군 “북 ICBM 대기권 재진입 기술 검증 필요”

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군 당국은 19일 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM)대기권 재진입 기술을 확보한 것으로 미 정보당국이 평가했다는 주장에 대해 "실거리 사격을 실시하지 않아 추가적인 검증이 필요하다는 일관된 입장"이라고 밝혔다.

문홍식 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 "민간 연구기관에서 발간하는 보고서라든지 책자에 대해서 국방부가 평가하는 것은 적절하지 않았고 확인해드린 바가 없다"고 전제하며 이렇게 말했다.

문 부대변인은 이어 '국방부에도 관련 정보가 공유됐느냐'에 대한 질의에 "미 정보당국의 평가결과에 대해 한미 군 당국에서 확인한 바는 없다"고 말했다.

앞서 미 보수성향 싱크탱크인 헤리티지재단은 17일(현지시간) '2021년 미국 국방력 지수' 보고서에서 "미국 중앙정보국(CIA)은 북한의 ICBM 재진입 발사체가 미국본토를 목표로 하는 정상 궤도로 발사될 경우 적절하게 작동할 것이라 평가했다"고 밝혔다.

대기권 재진입 기술은 ICBM 개발을 위한 핵심 과제 중 하나다. 발사체가 대기권을 벗어났다가 재진입하는데 이 과정에서 고열을 견디고 고루 삭마(削磨)돼야 원하는 궤도에 두고 기폭장치를 작동시킬 수 있기 때문이다.

