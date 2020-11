속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시는 19일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 세 자릿수를 기록한 것에 대해 "지난 8월 광복절 집회와 관련된 집단감염의 영향"이라고 밝혔다.

박유미 서울시 방역통제관은 이날 코로나19 온라인 브리핑에서 "확진자들의 GPS를 분석한 결과 핼러윈데이나 지난 주말 도심 집회와의 연관성은 나타나지 않았다"고 말했다.

박 통제관은 직전 세 자릿수 발생일과 2개월가량 시차가 있는 최근의 확진자 수 증가를 광복절 집회 영향이라고 본 이유에 대해 "8 ·15 집회 당시 (확진자 수가) 많이 발생해서 아마 지역사회에 꽤 많이 잔존 감염을 시켜놨다고 판단한다"며 "이것이 최근 발생하는 소규모 다발성 집단감염으로 이어졌다고 생각한다"고 말했다.

