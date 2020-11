박동수 서울세입자협회 대표가 19일 서울 종로구 참여연대에서 열린 '공공임대주택 두배로 연대 활동 선포 기자회견'에서 여는말을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.