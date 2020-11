[신간 안내] <우먼 디자인> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆우먼 디자인=

지금까지 소외된 여성 디자이너들의 면면을 조명해 온전한 디자인사(史)의 회복을 시도한 책. 글쓴이는 디자인산업에서도 여성의 공헌이 상당 부분 무시·격하됐다며 이를 바로잡아야 한다고 강조한다. 동대문디자인플라자(DDP) 건축가로 잘 알려진 자하 하디드 등 건축가, 디자이너로 활동한 여성 25명을 소개한다.(리비 셀러스 지음/신소희 옮김/민음사)

◆다가온 미래= 4차 산업혁명을 이끌 25가지 기술 트렌드를 소개한다. 인공지능(AI), 블록체인, 드론, 3D 프린팅, 사물인터넷(IoT), 5G 통신 네트워크, 안면 인식 기술 등이다. 각 장 서두에 한 문장의 정의를 제시해 어떤 기술인지 명쾌하게 파악할 수 있도록 했다. 각 기술에 대한 설명과 함께 현재 산업계의 적용 사례, 해결해야 할 과제 등을 알려준다.

◆식당을 한다는 것= 현직 식당 사장이 장사 비결을 털어놓았다. 글쓴이는 2008년 장사에 뛰어들어 지금까지 백만 그릇이 넘는 음식을 팔았다. 배달 프랜차이즈 사업을 시작해 첫해 매출 10억원을 달성하기도 했다. 6000원짜리 청국장으로 월 매출 1억원을 달성한 비결 등 경험에서 우러나온 비법과 함께 장사가 잘되는 10여개 식당의 성공 비결도 분석·설명한다.(권세윤 지음/센시오)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr