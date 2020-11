안철수 “금태섭, 제 말과 똑같아…필요하면 언제나 만날 수 있어”

“선거 경선 바로 돌입하면 아무도 관심 없을 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 19일 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원에 대해 “이야기를 들어보면 제 말과 똑같다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “많은 사람들이 어떻게든 힘을 합칠 수 있는 형태를 같이 논의를 시작해보자, 그게 혁신플랫폼이라고 제가 이름 붙인 것”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 유승민 전 국민의힘 의원이 국민의힘에 와서 경쟁하자고 제안한 것에 대해 “지금 상황이 국민의힘만으로는 민주당과 일대일로 대결하면 굉장히 힘든 상황”이라며 “바로 선거경선에만 돌입하면 아무도 관심 기울이지 않을 것이다. 우리가 만들어갈 대한민국의 모습이 어떤 것인지, 비전과 구체적인 정책부터 먼저 의견을 내고, 합의하고, 국민들께 알려야 야권에 대한 이미지를 쇄신할 수 있다”고 강조했다.

안 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 금·유 전 의원 등과 만날 의향이 있느냐는 질문에 대해서는 “정치인들끼리 필요하다면 언제나 만날 수 있는 것 아니냐”고 밝혔다.

