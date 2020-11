3Q 대외채무 5220억 달러…전분기比 78억 달러↑

[아시아경제 이광호 기자]기획재정부는 19일 '2020년 3분기 대외채무 동향 및 평가'를 통해 3분기 대외채무가 5110억 달러로 전분기 대비 79억 달러 증가했다고 밝혔다.

단기외채(만기 1년 이하)는 1441억 달러로 전분기 대비 102억 달러 감소했고, 장기외채(만기 1년 초과)는 3669억 달러로 전분기 대비 181억 달러 증가했다.

대외채권은 9724억 달러로 전분기 대비 195억 달러 증가해 순대외채권(대외채권-대외채무)은 4614억 달러로 전분기 대비 116억 달러 증가했다.

기재부 관계자는 "이번 대외채무 증가는 원화채권의 상대적 안정성 등에 따른 외국인의 국내 국·공채 등 투자 증가와 3분기 차입시장 여건 개선 등에 따른 장기외화증권 발행 증가에 주로 기인했다"고 말했다.

대외채무 변동을 부문별로 보면 정부 부문(78억 달러)은 외국인의 국내 채권 투자 증가에 따라 장기외채 중심으로 증가했고, 중앙은행 부문(-125억 달러)은 한미 통화스왑 자금 상환으로 단기외채 중심으로 크게 감소했다.

은행 부문(66억 달러)의 경우 단기외채는 충분한 달러유동성 확보에 따른 국내은행 단기차입(-25억 달러) 감소에도 불구 한미 통화스왑 자금 상환을 위한 외은지점 차입 확대(41억 달러)로 증가(31억 달러)했으며, 장기외채는 장기외화증권 발행(27억 달러)으로 증가(35억 달러)했다.

기타 부문(60억 달러)은 3분기 차입시장 여건 개선 등으로 기업 등의 장기 외화증권 발행(장기외채)이 확대된 것이 주된 증가 요인이다.

외채건전성은 단기외채가 큰 폭으로 감소하며 단기외채·총외채 비중(28.2%, -2.5%포인트)과 단기외채·외환보유액 비율(34.3%, -3.3%포인트)은 전분기 대비 감소했으며, 외채 건전성 지표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이전 수준으로 회복중인 가운데, 과거 위기에 비해서도 크게 낮은 수준을 유지하여 외채 건전성은 여전히 양호한 것으로 평가된다.

한편 우리나라가 보유하고 있는 순대외채권도 전분기 대비 증가했으며, 4000억 달러대의 높은 수준을 지속 유지하는 중이다.

기재부 관계자는 "주요국 코로나19 감염 재확산, 노딜 브렉시트 우려 등에 따른 국제금융시장 불확실성이 지속되고 있는 만큼 정부는 대외채무 동향을 면밀히 점검하고 대외건전성 관리 노력도 강화해 나가겠다"고 말했다.

