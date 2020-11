김태년 "내년 예산안에 가덕도 신공항 연구비 20억원 증액...속도낼것"

[아시아경제 원다라 기자, 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 내년도 예산안에 가덕도 신공항 관련 예산을 20억원 증액하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 19일 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "김해 신공항 검증결과는 사필귀정"이라며 "민주당은 가덕도 신공항을 최대한 신속하게 추진하겠다"고 말했다. 이어 "민주당은 가덕도 신공항 관련 연구사업비 20억원을 증액하겠다"며 "한정애 정책위의장이 준비하고 있는 특별법을 통해 2030년 엑스포를 대비할수 있도록 서두르겠다"고 말했다.

그러면서 "지난 17년간 신공항 입지 선정을 위해 수요조사, 평가 작업을 반복해왔다. 정부는 행정낭비를 반복하지 말고 최대한 신속히 신공항 착공방안을 마련해주길 촉구한다"고 말했다.

김 원내대표가 언급한 '연구비 20억원'은 지난 6일 국회 국토교통위원회에서 국토교통부가 난색을 표했던 예산이다. 당시 김현미 국토교통부 장관은 '가덕도 신공항 검증용역 예산 20억원을 증액해달라'는 민주당 의원들의 요청에 “김해신공항이 부적절하다는 결론이 나오기도 전에 특정 지역(가덕도)을 정하고 적정성을 검토하는 것은 법적 절차가 맞지 않는다"고 말했다.

그러자 여야 의원들은 기존 정책 연구개발(R&D) 사업비에 20억원을 증액한 뒤 검증위 결과가 나오면 이를 가덕도 신공항 적정성 검토에 쓸 수 있도록 하는 절충안을 들고 나왔고 김 장관은 "국무총리실에서 검증 결과가 발표되면 증액되는 정책연구개발사업비 20억원은 후속조치 예산으로 사용하도록 하겠다"고 말했다.

한편 김 원내대표는 가덕도 신공항이 선거용이라는 야당의 공세에 대해선 "비판은 이명박 박근혜 정권을 두고 해야 한다"며 "민주당이 시작한 가덕도 신공항은 민주당이 완성하겠다. 민주당은 박근혜 정부처럼 선거를 고려한 오락가락 행정으로 지역갈등을 조장하고 희망고문하는 무책임한 정치를 하지 않겠다"고 강조했다.

