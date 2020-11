중기중앙회, 지역 회장단·본부장 정례회의 열어

[아시아경제 문혜원 기자]중소기업중앙회는 2020 지역중소기업회장단·지역본부장 정례회의를 개최했다고 19일 밝혔다.

18일 서울 영등포구 중기중앙회에서 열린 회의에는 박승균 지역중기회장단협의회장 등 13개 지역 중기회장과 지역본부장 25명이 참석했다.

참석자들은 침체된 중소기업 협동조합 활성화를 위한 제도 개선 사항과 지역별 현안 과제를 논의했다.

중소기업 협동조합의 중소기업자 지위 인정을 통해 정부의 중소기업 지원시책에 참여할 수 있도록 개정된 중소기업기본법 내용을 공유했다.

또 지역 중소기업 협동조합 활성화를 위한 지자체 조례 제정이 기초 지자체를 중심으로 더 확산될 방안을 강구했다.

지역별 중소기업·협동조합 현안 해결 관련 지역간 벤치마킹 할 수 있도록 우수사례도 공유했다.

김기문 중기중앙회장은 “중소기업기본법 등 관련 법률 개정을 통해 협동조합도 R&D, 인력, 금융 등 각종 정부 지원시책을 활용할 수 있는 토대가 마련됐다”며 “중소기업 협동조합이 권익대변을 넘어 실질적인 협업사업을 수행하는 주체로 거듭나는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr