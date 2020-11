"개발자 구해요" 네이버, 대규모 경력 채용

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 개발직군 경력사원 공개 채용을 시작했다.

네이버는 19일 "총 000명의 대규모 인원을 선발할 예정"이라고 밝혔다.

공개채용은 네이버와 네이버의 6개 계열 법인 ▲네이버클라우드▲웍스모바일▲스노우▲네이버웹툰▲네이버랩스▲네이버파이낸셜이 참여한다.

프론트엔드(FE), 백엔드(BE), 인공지능·머신러닝(AI·ML), iOS, 안드로이드, 데이터, 그래픽스, 하드웨어 개발 전 직군에서 채용이 실시된다.

채용 서류 접수는 다음달 7일 17시까지다. 서류전형에 이어 두 차례의 면접이 진행된다. 조직과 직무에 따라 코딩테스트, 사전 과제 등의 별도 전형이 추가될 수 있다.

네이버 측은 "개발자는 IT 회사의 중요한 인적 자원으로 네이버의 성장을 함께 만들어나갈 수 있는 우수 인재를 확보하기 위해 이례적으로 대규모 경력 개발자 공개채용을 진행하게 됐다"면서 "인원수를 확정하지 않은 이유도 우수한 인재가 있으면 적극적으로 채용하기 위한 것"이라고 설명했다.

김소연 네이버 리크루팅 채널 리더는 "네이버는 개발자들이 역량을 펼칠 수 있도록 다양한 제도와 기회, 기술적 인프라를 지원하고 있다"라며 "탄탄한 기술력과 서비스 운영 노하우를 토대로 글로벌 무대에서 성장할 수 있는 곳인 만큼, 개발에 대한 열정과 의지를 가진 분들이 많이 지원해주길 바란다"라고 말했다.

네이버는 지난 9월부터 신입 개발자 공개채용을 진행하고 있다. 올해도 지난해 채용 규모 이상으로 신입 개발자를 선발할 예정이다.

