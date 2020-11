허은아 "금태섭 입당 바람직하지 않아…김웅·윤희숙 등 '초선 후보' 추천중"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 초선의원 모임인 '명불허전 보수다'를 이끄는 허은아 국민의힘 의원이 최근 모임에서 강연을 한 금태섭 전 의원의 입당과 관련, "국민이 보기에도 별로 좋아보이지 않는다"며 바람직하지 않다는 뜻을 밝혔다. 일각에서 제기되는 재보선 '후보난' 우려에 대해서는 걱정하지 않는다며 김웅·윤희숙 등 초선 의원도 후보로 추천하고 있다고 강조했다.

허 의원은 19일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "바람직하지 않고 또한 현재 현실적으로도 어떤 이야기가 주고받아진 것은 없다"며 이같이 말했다.

앞서 금 의원은 보수다 공부모임에서 강연을 한 후 국민의힘 입당 여부를 묻는 기자의 질문에 바람직하지 않다고 밝힌 바 있다.

허 의원은 "탈당한 뒤에 바로 국민의힘에 들어가 당내 경선을 한다는 것은 어떤 설명을 붙여도 국민이 보기에 별로 좋아 보이지 않을 것, 이렇게 말씀을 하셨다"며 "국민이 납득하실 시기와 방법을 찾으면 가능하다는 것도 해석할 수 있을 것 같고, 모든 가능성은 열어놔야 되지 않나"라고 말했다.

단 그는 "(금 전 의원의) 입당을 바라는 의원님들은 현재는 안 계시다"며, 만약 금 전 의원이 입당한다면 '이당 저당 옮겨 다니는 모양새로 비춰질 수 있다'는 진행자의 말에 동의를 표하기도 했다.

국민의 힘이 후보난에 시달리고 있다느 지적에는 "국민들께서 저희들을 봐주실 수 있고 또 다른 신인들도 키워낼 수 있는 그런 프로세스를 마련했다"며 "후보난 때문에 고민하진 않을 것"이라고 말했다.

초선의원 깜짝 공천 가능성에 대해서는 "룰 자체가 어차피 신인이 선거에 들어갈 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 초선이든 또 다른 신인이 분명 나올 것"이라며 "서울시장의 경우 윤 의원이나 김 의원, 또 다른 초선들도 지속적으로 추천을 받고 있다"고 말했다.

