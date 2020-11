백화점서 월동 준비…방한용품 매출 30%↑

신세계百, 침구·아웃도어류 인기

[아시아경제 차민영 기자] 지난 10월부터 때 이른 추위에 침구류와 아웃도어류 등 방한 용품에 대한 수요가 증가했다.

19일 신세계백화점에 따르면 지난달 신세계백화점 침구류 매출은 전년 동기 대비 30% 가까이 증가했다. 침구는 신체와 직접적으로 접촉하는 만큼 숙면에 큰 영향을 준다. 1인 가구가 늘어나면서 좋은 품질의 수면용품을 찾는 2030세대도 많아졌다.

먼저 침구 브랜드인 ‘빈 컬렉션’은 삶은 누에고치를 얇게 펴 한 겹씩 쌓아 겨울 명주솜 이불을 만든다. 훤히 비칠 정도로 얇게 늘어나는 명주솜은 밀도가 높아 보온력이 강하고 습기를 먹고 배출하는 능력도 뛰어나다. 조선호텔 스위트룸에서 사용되는 침구 브랜드 ‘더조선호텔’의 폴란드산 사계절 구스다운도 인기다. 폴란드산 구스다운은 폴란드 정부에서 직접 품질을 관리를 하고 현지에서 직접 제작한다.

구스 이불과 함께 새로운 기능성 소재들도 주목받고 있다. 덴마크 베딩 브랜드 ‘노르딕슬립’은 ‘포스플레이크’라는 신소재를 사용한다. 이 소재는 유사 합성 제품보다 자극이 적고 온도를 오랫동안 유지해준다. 모든 제품들은 동물성 소재를 사용하지 않아 알레르기나 트러블이 일어나지 않는다.

실내 활동 대신 등산, 캠핑 등 야외 활동을 즐기는 고객이 늘면서 아웃도어 기능성 의류에 대한 수요도 크게 늘어났다. 지난 10월 한 달간 신세계백화점 아웃도어 매출은 전년 동기 대비 27% 신장했다.

최근 아웃도어 브랜드 ‘K2’에서는 씬에어 패딩을 출시했다. 이 패딩은 등판에 퀼팅선이 없어 열이 빠져나가거나 스며드는 냉기가 없어 보온력이 뛰어나다. 또한 물세탁이 가능해 위생적으로 관리할 수 있는게 장점이다. 또한 ‘노스페이스’ 스노우시티 패딩은 스포츠 활동에 적합한 고 기능성 소재를 활용해 방수성과 내수성이 뛰어나고 원사가 공기를 함유해 가볍다.

한편, 신세계백화점 충청점에서는 20일부터 12월 3일까지 ‘디스커버리 네온시티 메가샵’ 팝업을 진행한다. 최대 60% 할인하는 이번 팝업은 홈볼트다운, 버킷디워커오리지날 등을 판매한다. 또한 오픈 행사를 기념해 10만원 이상 구매 시 마스크 스트랩을 증정한다.

김영섭 신세계백화점 상품본부장은 “쌀쌀한 날씨가 지속되면서 방한용품 판매가 호조를 보여 전년 대비 매출이 크게 늘었다”며 “수요 많은 인기 상품을 다양하게 선보이며 월동 준비 고객을 잡기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr