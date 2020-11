에이스침대, 롯데백화점 잠실점에 '에이스 헤리츠' 팝업스토어 오픈

1인용 스트레스리스 구매한 선착순 10명에 사은품…구매 금액별 다양한 선물도

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 롯데백화점 잠실점에서 '에이스 헤리츠' 팝업스토어 오픈을 기념해 풍성한 프로모션을 진행한다.

행사가 열리는 롯데백화점 잠실점은 올해 4월 프리미엄 매장으로 리뉴얼 오픈한 에이스침대 매장이 입점해 있으며, 유동인구가 많은 것은 물론 주거지역 비율이 또한 높아 많은 고객들의 방문이 이어지고 있다. 에이스침대는 집에서의 안락한 휴식을 원하는 소비자들이 늘면서 침대에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 보다 다양한 라인업을 소개하기 위해 이번 행사를 마련했다.

특히 에이스 헤리츠는 최근 신혼부부들의 각광을 받고 있는 혼수 리스트 중 하나다. 허례허식을 덜어낸 '스몰 웨딩'이 늘고, 과거와는 다르게 예식·예물에도 최소한의 비용만 사용하려는 결혼 문화가 확산되고 있다. 여기에 신혼 여행을 나가지 못하는 상황까지 겹쳐 부부만을 위한 침실 인테리어에 예산을 올인하는 부부들이 늘고 있는 것. 하이엔드급 매트리스인 에이스 헤리츠를 찾는 예비부부가 늘고 있는 이유다.

에이스침대는 잠실점 10층 에이스침대 매장 앞 행사장에서 다음달 17일까지 에이스 헤리츠 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에서는 에이스침대의 최고급 매트리스인 에이스 헤리츠 라인업을 엄선하여 소개할 예정이며, 기존 백화점 매장에서 만나보기 어려웠던 에이스 헤리츠의 다양한 제품들을 고객들이 직접 체험해볼 수 있도록 구성된다. 이외에도 노르웨이 에코르네스사의 명품 리클라이너 '스트레스리스(Stressless)'도 마련돼 있다.

에이스 헤리츠는 에이스침대만의 독보적인 침대기술이 집약된 프리미엄 매트리스로 100% 메리노 울 원단과 천연 양모, 말털, 오가닉 코튼 원단 등 최고급이라는 수식어에 걸맞게 프리미엄 수면환경을 조성하는 천연 소재가 적용됐다.

에이스침대는 이번 에이스 헤리츠 팝업스토어 오픈을 기념해 풍성한 혜택도 마련했다. 1인용 스트레스리스 구매 고객 선착순 10명에게는 전용 러그와 가죽 클리너를 증정하며, 금액별 사은품 증정 이벤트도 실시한다. 250만원 이상 구매 고객에게는 세사베개속통 세트, 530만원 이상 구매 고객에게는 프리미엄 호텔 베딩 세트를 선물로 제공한다.

에이스침대 관계자는 "백화점 매장에서는 쉽게 만나보기 어려운 대형 매트리스 체험존이 갖춰진 롯데백화점 잠실점에서 보다 다채로운 에이스침대 라인업을 추가로 만나볼 기회를 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다"면서 "앞으로도 에이스침대는 브랜드 경험을 최우선으로 생각하며 고객 분들이 만족할 수 있는 다양한 이벤트를 선보일 예정"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr