19일 부동산시장 점검 관계장관회의 개최

수도권7만호, 서울 3만5000호 공급

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 "향후 2년간 수도권에 7만호, 서울 3만5000호 등 전국에 총 11만4000가구 규모의 임대주택을 매입약정 방식의 신축 매입 임대, 공공 전세형 주택 등의 방식으로 공급하겠다"고 밝혔다.

그는 이날 정부서울청사에서 열린 부동산시장 점검 관계장관회의 모두발언에서 "택지 추가 발굴, 민간 건설 규제 개선 등 중장기 주택 공급 기반도 선제적으로 확충할 계획"이라고 밝혔다.

그러면서 "전세시장의 어려움을 해소하기 위해 2021년 상반기까지 초단기 공급물량 확보에 총력을 기울이기로 했다"고 덧붙였다.

