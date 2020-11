롯데온, 강원도와 손잡고 지역 소상공인 판로 개척 나서

[아시아경제 이승진 기자] 롯데온이 강원도와 함께 강원도 지역 경제 살리기에 나선다.

롯데온과 강원도는 19일 업무협약식을 갖고 강원도 우수 특산품 발굴 및 마케팅 활성화, 판로 확대 지원에 힘쓸 것을 약속했다.

이번 협약식을 통해 롯데온은 강원도 특산물을 소개하고 판매하는 온라인몰인 강원마트와 정기적으로 기획전을 개최해 강원도 브랜드 인지도를 높이는데 힘쓸 예정이다. 또한 추후에는 지역 축제 및 명소 등 관광 사업에 대한 정보를 소개하고, 입장권을 판매해 강원 지역 경제 활성화에 힘을 보낸다는 방침이다.

그 일환으로 롯데온은 오는 30일까지 강원세일페스타를 개최해 한우, 쌀, 수산물 및 간편식 등 다양한 강원도 특산물을 최대 30% 할인 판매한다. 먼저, 강원도 청정지역에서 자란 ‘바른한우 갈비살(200g)’을 판매가 대비 30% 할인된 1만 5330원에, 동해에서 직접 건져 올린 ‘건오징어(5미)’를 1만 9500원에, 반찬 걱정을 덜어주는 ‘속초오마니젓갈 명태회(350g)을 9500원에 선보인다.

롯데온에서는 협약식을 기념해 19일 오후 12시부터 에드워드 권 셰프와 함께 라이브 방송을 진행한다. 에드워드 권 셰프는 라이브 방송에 출연해 강원도 감자로 만드는 옹심이, 감자전 레시피를 소개하며, 실시간으로 고객들과 소통하며 궁금증을 해결해줄 예정이다.

또한 방송 중에는 강원도 특산품을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다. ‘강원도 고랭지 설봉감자(10㎏)’을 최종 혜택가 7200원에, ‘사대부 포기김치(10㎏)’을 최종 혜택가 2만1390원에 판매한다. 또한 ‘감자 옹심이 밀키트(2인분)’을 최종 혜택가 7200원에, ‘감자 옹심이 + 감자전 세트’를 최종 혜택가 1만 6470원에 한정 판매한다.

김종혜 롯데e커머스 식품생활팀장은 “롯데온은 강원도와 함께 강원 지역 경제를 살리고자 강원도의 특산물을 판매하는 소상공인의 판로 개척을 돕기 위해 업무협약식을 체결했다“며 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 지역 경제의 활성화 위해 특산물 및 지역 축제, 관광지 소개 등 다양한 방안을 기획할 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr