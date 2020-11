[포토] LG 올레드 TV, 뉴욕서 '레이디 가가' 뮤직비디오 상영

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 연말 성수기를 앞두고 세계적 팝스타 '레이디 가가'와 함께 올레드 TV 디지털 마케팅을 진행한다고 19일 밝혔다.

LG전자는 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 레이디 가가의 신곡 ‘911’의 뮤직비디오를 상영하고 있다. 이 뮤직비디오는 영상 말미에 ‘LG OLED’, ‘LG’ 로고가 노출되는 등 레이디 가가와 LG의 이색 만남으로 화제를 모았다. 해당 영상은 이날 기준 유튜브 조회 수 4200만을 돌파했다.

앞서 LG전자는 미국에서 론칭한 올레드 TV 고객 전용 고화질 영상 서비스 ‘LG FOMO’ 채널을 통해 레이디 가가와 LG 올레드 TV 기술팀이 함께 제작한 영상과 타셈 싱 감독의 뮤직비디오 해설 등을 독점 공개하기도 했다.

페기 앙 LG전자 미국법인 마케팅 담당은 “앞으로도 다양한 마케팅을 통해 보다 많은 소비자들에게 LG 올레드 TV의 차별화된 화질을 알려나갈 것”이라고 말했다.

