유엔 총회 3위원회, 북한인권 결의안 컨센서스로 채택…16년 연속

[아시아경제 임철영 기자] 외교부는 북한인권 결의안이 제75차 유엔 총회 3위원회에서 18일(현지시간) 투표 없이 컨센서스로 채택됐다고 밝혔다. 지난 2005년부터 16년 연속 채택된 결의안은 12월 유엔총회 본회의에 상정될 예정이다.

정부는 북한 주민들의 인권이 실질적으로 개선될 수 있도록 국제사회와 함께 노력한다는 기본 입장 하에 지난해와 마찬가지로 올해도 결의안 컨센서스 채택에 동참했다. 이번 결의안은 지난해 제74차 유엔 총회 결의와 비교해 북한인권 상황에 대한 기존의 문안이 대체로 유지된 가운데 일부 문안이 새롭게 추가 또는 수정됐다.

결의안은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 관련 북한의 인권 · 인도적 상황에 대한 코로나19의 부정적 영향에 대한 우려하고 코로나19 대응을 위한 제한 조치의 국제인권법 등 합치 필요성 강조했다.

결의안에는 또한 한반도 상황 관련해 △이산가족 문제의 시급성과 중요성 ‘강조’ △남북대화 포함 대화 · 관여의 중요성 ‘강조’ △북한과 대화체를 유지중인 국가들이 계속해서 한반도의 항구적인 평화안보 구축을 지지하고 인권 상황을 다루도록 독려 △각국에 남북대화 · 국제납치 등 북한내 인도적 · 인권 상황 관련 대화를 개선하기 위한 노력을 지원하도록 독려하는 내용이 담겼다.

