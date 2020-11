공수처장 후보추천 결국 빈손…최인호 “국민의힘 구시대 정당으로 각인될 것”

[아시아경제 전진영 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회가 18일 끝내 최종 후보 선정에 합의하지 못한 가운데 최인호 더불어민주당 수석대변인은 “실망을 넘어 분노를 금할 수 없다”며 야당인 국민의힘을 강력 비판했다.

최 수석대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 “국민의힘은 일관된 지연전술로 공수처 무산 전략에만 매달렸다”며 이같이 말했다.

그는 “국민의힘은 권력기관 개혁을 바라는 국민의 염원을 저버린 대가로 구시대 정당으로 각인될 것”이라며 “공정을 바라지 않는 정당으로 낙인찍혀 국민의 응징을 피할 수 없을 것”이라고 날을 세웠다.

이어 “국민의힘이 원하는 것이 검찰 공화국이고 고위공직자가 비리를 저질러도 눈감을 수 있는 사회인가. 검찰의 정치개입과 검찰권 남용에도 뒷짐만 지고 있을 작정인가”라며 “공수처는 국민의힘 스스로 거부한 것이고, 모든 책임은 국민의힘에 돌아갈 것”이라고 경고했다.

그러면서 야당의 비토권을 무력화하는 방향으로 법 개정에 나서겠다는 의지를 밝혔다. 최 수석대변인은 “민주당은 국민 앞에 천명했듯 대안의 길로 흔들림 없이 나아가겠다”며 “법을 개정해서 올해 안에 공수처를 반드시 출범시키겠다”고 강조했다.

