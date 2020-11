[아시아경제 임주형 기자] 부산서구 관광고등학교에서 학생 교직원 등 59명이 집단으로 식중독 증세를 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

18일 부산 서구 보건소는 지난 9일부터 10일까지 두차례에 걸쳐 부산 관광고등학교 학생, 교직원 등 총 129명을 대상으로 검체 검사를 진행했다고 밝혔다.

지난 16일 나온 검사 결과 학생 54명과 교사, 영양사 등 교직원 5명이 식중독 판정을 받았다. 식중독에 걸린 이들은 설사, 구토, 복통 등을 호소한 것으로 확인됐다.

앞서 지난 9일 식중독 의심 환자가 발생하자, 관광고 측은 보건당국에 이를 신고했다. 이후 보건당국은 학교를 상대로 역학조사를 진행하며 식중독이 발생한 원인을 조사하고 있다. 또 서구청은 식중독이 발생한 시점 전후 보존식을 수거, 검사를 의뢰한 상태다.

