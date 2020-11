유럽 주요국 증시는 18일 일제히 하락세로 출발했다.

한국시간 오후 5시 15분 기준 현재 영국 FTSE100 지수는 전 거래일 대비 28.25포인트(0.44%) 하락한 6337.08을, 프랑스 CAC40 지수 역시 19.88포인트(0.36%) 하락한 5463.12를 기록 중이다.

독일과 스페인도 동반 하락세를 보이고 있다. 독일 DAX 지수는 전 거래일 대비 46.91포인트(0.36%) 하락한 1만3086.56을 기록 중이고, 스페인 IBEX35 지수 역시 31.30포인트(0.39%) 하락한 7903.00을 나타내고 있다.

