이낙연 “4·3 진상규명 노력하겠다…특별법 처리에도 속도를”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 18일 제주를 찾아 제주4·3사건 진상규명을 위해 노력하고 특별법 처리에도 힘쓰겠다고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 제주4·3평화공원에서 열린 현장최고위원회의에서 “민주당과 제주도민은 4·3의 진상규명과 명예회복을 위해 함께 노력하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “김대중 정부는 4·3사건 진상규명 특별법을 제정했고, 노무현 대통령은 현직 대통령 중 처음으로 국가권력의 폭력에 대해 사과했다. 문재인 정부도 사과했다. 여기에 그치지 않고 민주당은 완전한 해결을 위해 끝까지 노력하겠다”고 말했다.

이어 “제주도민 여러분들이 ‘이제 됐다’라고 할 때까지 진실을 규명하고 명예를 회복하는데 전력을 쏟겠다”면서 “오영훈 민주당 의원이 발의한 4·3특별법이 국회 행정안전위원회에서 긴밀히 협의되고 있다. 정기국회 회기 안에 처리되도록 속도를 내겠다”고 강조했다.

제주 지역에 대한 적극적인 지원도 약속했다. 이 대표는 “민주당은 제주의 새로운 미래를 위한 과제도 적극 지원하겠다”며 “청청자원을 활용한 신산업 육성, 그린뉴딜 등 현안을 각별히 챙기겠다”고 말했다.

그러면서 “제주에는 국내 최대 포털업체 중 하나인 다음 카카오 본사가 있다. 디지털 뉴딜에 있어서 제주가 큰 강점을 가지고 있어 관련 산업도 지원하겠다”며 “제주도민 여러분이 원하는 사업에 예산이 반영되도록 예산심의와 법안처리과정에서 각별히 노력하겠다”라고 덧붙였다.

