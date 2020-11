[종합] 금태섭 서울시장 출마 시사…'시민 후보' 현실화할까

野 일각서 거론된 '시민후보론'

금태섭 전 의원 출마 시 탄력 받을수도

다만 실제 추진까지는 난항 예상

국힘 지도부, 시민후보 대해 "성급한 이야기" 일축

[아시아경제 임주형 기자] 최근 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 내년 4월 서울시장 보궐선거에 대해 "책임감을 갖고 깊이 고민하고 있다"며 출마 가능성을 시사했다. 앞서 제20대 국회 당시 민주당 의원이었으나 당론에 구애받지 않고 '소신파'로 활동해 온 금 전 의원이 범야권 연대를 이끄는 시민후보가 될 수 있다는 기대감이 나오고 있다.

금 전 의원은 18일 오전 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 초선의원 공부모임인 '명불허전 보수다'에서 "서울시장의 의미와 감당할 역할의 의미를 깊이 고민해서, 감당해야 할 일이 있다면 감당할 것"이라고 밝혔다.

이어 "사실 서울시장 선거는 보통 행정가를 뽑는 선거"라며 "그런데 내년 선거는 임기가 1년이고 가장 정치적 선거가 될 것이다. 지금 부동산 문제를 비롯해 국민들이 고통을 겪는 난맥상이 행정력이나 경험 부족이라고 생각하지 않는다"라고 지적했다.

그러나 금 전 의원은 국민의힘 입당 가능성에 대해서는 "(제가) 국민의힘에 입당하는게 도움이 된다고 생각하지 않는다"고 일축했다. 다만 "야권이 서로 생각이 다른 부분은 좀 접어 놓고 최대공약수를 찾아 협력해야 하고, 당연히 협력할 생각이 있다"며 "국민의힘에서 어떤 것을 제안하거나 네가 양보하라고 하면 그렇게 할 생각이 있다"고 설명했다.

금 전 의원의 이같은 발언은 야권 일부에서 거론된 '서울시장 범야권 시민후보론'을 염두한 것으로 풀이된다. 시민후보론은 국민의힘 등 기존 야당 대신, 범야권을 아우를 수 있는 시민후보를 경선에 포함시켜 후보 경쟁력을 높이는 방안이다.

앞서 주호영 국민의힘 원내대표는 지난 4일 한 라디오 방송 인터뷰에서 내년 보궐선거에 대해 "선거 막판까지 가면 (범야권이) 힘을 합칠 가능성이 대단히 높다고 본다"며 "(국민의힘) 책임당원 비중이 높아지면 서울시민의 선호도와 거리가 있을 수 있기 때문에, 최대한 시민후보에 가까운 당 후보가 되는 게 맞지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

같은 당 장제원 후보는 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "우리(국민의힘) 이름으로 이길 수 없다면 시민후보 이름으로라도 이겨야 한다"며 "이길 수 있는 2%를 가지고 있는 사람이라면 우리 49%를 헌납할 수 있다는 자세로 임해야 한다"고 강조했다.

특히 금 전 의원은 조국 전 법무부 장관, 고위공직자범죄수사처(공수처) 설치 법안 등 민주당의 주요 당론에 게의치 않고 의정활동을 해 온 '소신파' 의원으로 알려져 있다.

지난해 12월 공수처 법안 표결 당시 민주당 당론과 달리 기권했다는 이유로 징계를 받고, 이후 "민주당은 예전 문화를 찾아볼 수 없을 정도로 변했다"라며 탈당계를 제출했다. 금 전 의원이 보수뿐 아니라 중도·진보까지 아우르는 이른바 '빅 텐트' 야권 연대를 이끌 수 있다는 기대감이 나오는 이유다.

그러나 실제 범야권 연대가 추진되는 것은 난항을 빚을 것으로 보인다. 제1야당인 국민의힘 지도부는 시민후보론에 대해 시큰둥한 반응을 보인 바 있다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 지난 5일 비대위 회의 후 기자들과 만난 자리에서 당 일각의 '시민후보' 주장에 대해 "성급한 이야기"라고 일축했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "패배의식에 빠져 외부인에 헌납하듯 스스로 간판을 포기하는 것은 무책임하다"며 "국민의힘이 비호감이라는 이유로 간판만 바꾼다고 되지 않고, 그렇다고 외부인에 헌납하듯 스스로 간판을 포기해서는 안 된다"라고 지적했다.

이어 "안철수, 금태섭 등 외부변수를 고려하는 것은 필요하다"면서도 "그래도 우선 국민의힘에서 시민의 관심과 환호를 끌 수 있는 후보 경선이 먼저 시작되고 성공해야 한다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr