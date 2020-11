주호영 "공수처법 밀어부친다니 그런 깡패짓 어딨나"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 고위공직자범죄수사처(공수처)를 밀어부치겠다는 여당에 대해 "그런 깡패짓이 어딨나"며 반발했다.

주 원내대표는 18일 국회도서관에서 이명수 의원이 주최한 '서민금융활성화 및 소상공인지원' 포럼에 참석한 후 기자들과 만나 "법을 만들 때만 해도 '야당의 추천권이 보장되면 절대 그럴 일 없다고 자기들이 얼마나 많이 강조를 했나"며 이같이 말했다.

그는 "후보 독립성과 중립성도 보장되지 않은 후보를 내 놓고 검증도 안 한 채 지명하려고 한다"며 "뭐가 그렇게 감출 게 많아서 공수처를 만들어서 그렇게 하겠다는 건가"라고 지적했다.

주 원내대표는 "제대로 공수처가 되면 더불어민주당을 비롯한 관련 고위공직자들이 가장 처벌을 받을텐데, 저렇게 나서서 설치는 이유가 고위공직자 수사 위한 것이 아니고, 자기들 비위 수사할 검찰을 지금 압박하려고 저러는 것 아닌가"라며 "선거에서 이겨서 의석이 많다고 안하무인으로 무리에 무리를 거듭하고 있다"고 말했다.

당 내에서 '대권주자가 서울시장 나가줘야 한다'는 목소리가 나오는 데 대해서는 "우리가 가장 경쟁력 있는 서울시장 후보를 내야 하는 것은 과제이기도 하다"며 "각자가 자기 책임하에 하는 것이기에 조화롭게 되면 제일 좋을 것"이라고 말했다.

서울시장 도전 의사를 밝힌 금태섭 전 의원이 국민의힘에 입당하지 않겠다고 한 데 대해서는 "노코멘트 하겠다"며 말을 아꼈다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr