오늘 AI 산업 표준화 워크숍 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부 국립전파연구원과 산업통상자원부 국가기술표준원은 19일 오전 서울 더케이 호텔에서 국내 인공지능(AI) 분야 산·학·연·관 전문가가 참여하는 '제2회 인공지능 산업 표준화 워크숍'을 온·오프라인으로 동시 개최한다.

국립전파연구원과 국가기술표준원은 이번 워크숍을 통해 AI 표준화에 대한 인식을 확대하고, 국내외의 다양한 AI 산업화 응용사례를 발굴하는 한편, 산·학·연·관 표준화 전문가 간 네트워크를 구성한다는 방침이다.

AI 국제표준은 알파고 출현 이후 AI 분야의 기술 개발과 시장 성장세에 힘입어 2017년 12월에 설립된 AI 국제표준화위원회(ISO/IEC JTC 1/SC 42)를 중심으로 활발한 논의가 진행 중이다.

이날 행사에는 김진형 중앙대학교 석좌교수가 기조연설에 나서, AI기술의 산업 내 성공적인 적용을 목표로 신뢰성과 책임감 있는 인공지능이 되기 위한 딥러닝 기술 등을 발표한다.

이어 AI 표준화 국내 전문위원회 위원장인 조영임 가천대학교 교수는 AI데이터 및 AI서비스 생태계 등 ‘AI 국제 표준화 동향’을 공유한다.

후속주제로 AI 데이터 품질과 표준체계, 설명가능한 AI, AI 윤리 가이드라인 등에 대한 학계와 연구계 발표를 통해 국제표준화로 나아갈 방향도 논의한다.

AI 기술 적용사례로는 KT 박재형 팀장이 ‘KT의 인공지능 기술 개발 현황 및 표준화’, 셀렉트스타 신호욱 대표이 ‘크라우드 소싱 기반 AI 데이터 플랫폼’을 소개한다.

이승우 국가기술표준원장과 김정렬 국립전파연구원장은 “AI 표준 선도국으로 도약하기 위해 연구개발과 표준화의 연계, 선제적 국제 표준화 추진 등에 있어 양 부처의 역량을 모아 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

