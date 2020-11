NH농협은행, 농축산부와 시스템 연계…농업정책자금 대출 절차 간소화

농업정책자금 대출 절차 간소화로 농업인 발품 줄어들어

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 농림축산식품부 농림사업정보시스템(AGRIX)과의 연계를 통해 농업정책자금 대출 신청절차 및 제출 서류를 대폭 간소화했다고 18일 밝혔다.

농림사업정보시스템(AGRIX)은 농업인이 농림축산업 관련 사업정보를 신속하고 편리하게 제공 받을 수 있도록 통합관리하는 행정정보전산시스템이다.

이를 통해 농업정책자금 대출 심사시 농업경영체 정보조회 및 농가 경영비 산출을 위한 영농정보(재배품목ㆍ재배면적 등) 등이 별도 서류 제출 없이 전산시스템에 자동으로 반영되도록 개선되어 고객 편의성이 확대되었고, 대출 심사 체계가 더욱 정교화 되는 등 전반적인 업무 개선이 이루어졌다.

농림축산식품부 관계자는 "농업경영체의 영농정보 변경시 해당 기관에 변경신청이 이뤄져야 농업정책자금대출 및 보조금 지원 등이 수월하게 진행될 수 있다"고 당부했다.

NH농협은행 관계자는 "농협은행은 농림축산식품부와 지속적인 협업을 통해 제도 개선 및 시스템 간소화 등 농업인 중심의 농업금융 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

