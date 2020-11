[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 21일 장성역 지하차도 정비를 위해 인도 통행을 제한한다고 18일 밝혔다.

장성역 지하차도는 호남선 철도로 분할된 장성읍 동·서부를 연결하기 위해 지난 2006년 신설됐다.

군은 고령자 등 교통약자의 이용 편의 증진을 위해 장애인용 승강기 2대를 설치했으며 보행자용 인도 벽면의 디자인도 개선, 지하 시설임에도 쾌적하고 산뜻한 분위기를 연출했다.

이번 지하차도 정비는 조명기구 등 소모품을 교체하고 환경 정비를 실시하며 코로나19 확산을 대비해 철저한 방역소독을 진행한다.

유두석 군수는 “장성역 지하차도는 군민의 왕래가 잦은 교통시설로, 늘 이용자 편의성 증대와 청결한 환경 유지를 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 시설 관리와 방역에 최선을 다하겠다”고 말했다.

