TK 인사중 유일…홍준표 "가덕도신공항 적극 찬성"

[아시아경제 강주희 기자] TK(대구·경북)에 지역구를 둔 홍준표 무소속 의원이 17일 정부가 김해신공항 추진 계획을 백지화하기로 한 것과 관련 "김해공항 폐지를 전제로 한 가덕도신공항을 적극 찬성한다"고 밝혔다. TK에 지역구를 둔 의원 중에는 유일하게 찬성 입장을 밝힌 것으로, 일각에선 홍 의원이 차기 대선 출마를 염두하고 한 발언이라는 분석도 나온다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "부산시장 보선(보궐선거)을 앞두고 가덕도신공항 추진을 문재인 정권이 할 것이라고 이미 한 달 전에 예측한 바 있었다"며 이같이 말했다.

이어 "결론적으로 나는 가덕도신공항을 적극 찬성한다"며 "수도권 중심의 인천공항에만 대한민국 항공 물류의 90% 이상을 담당하게 하는 것은 지역 균형 발전에도 맞지 않고 첨단 산업의 수도권 집중 현상도 막을 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "수도권과 강원도는 인천공항, 충청과 TK는 대구경북통합신공항, 부·울·경(부산·울산·경남, PK)은 가덕도신공항, 호남은 광주공항을 무안공항으로 통합하고 이를 격상시켜 각각 지역 관문 공항으로 만들면 수도권 첨단산업들이 대거 지방 이전을 이룰 수 있어 지역 균형 발전을 도모할 수 있다"고 강조했다.

홍 의원은 끝으로 "가덕도신공항특별법과 대구경북통합신공항특별법, 광주공항이전특별법을 동시에 만들어 국토 균형 발전을 이룰 수 있도록 해야 한다"며 "그것이 대한민국의 새로운 하늘길을 열어가는 역사적 출발점이 될 것"이라고 주장했다.

앞서 국무총리실 산하 김해신공항검증위원회는 이날 박근혜 정부 시절 결론 내려진 김해신공항의 근본적인 재검토가 필요하다고 밝혔다. 이에 정치권에서는 '가덕도신공항' 재추진 움직임이 급물살을 타고 있다.

그러나 이 같은 결정에 홍 의원을 제외한 TK 지역 인사들이 '김해신공항 확장 사업은 유지돼야 한다'고 반발 의사를 내비치면서, 신공항 추진을 둘러싼 정치권 안팎의 갈등이 심화할 것으로 예상된다.

