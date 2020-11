정청래 "금태섭, 경선 져놓고 진영논리 운운하며 탈당"

[아시아경제 김슬기 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 최근 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원을 향해 "자신의 사적 욕망과 탐욕을 위장하는 방패로 친정집 우물에 침을 뱉지 마라"라고 18일 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정상적인 경선에서 본인이 패배해놓고 진영논리 운운하며 탈당"이라며 이같이 말했다.

앞서 금 전 의원은 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 초선 모임 '명불허전보수다' 초청 강연에서 "2016년 총선 당시 민주당은 이해찬 전 대표와 정 의원을 공천에서 배제하면서 승리할 수 있었다"라고 주장했다.

그러자 정 의원은 당시 자신이 컷오프된 상황에 대해 "진실을 알려주겠다. 대안이 없었다. 무책임했고 무능했다. 팩트에 기반하지 않는 확증편향 공천"이라면서도 "적어도 나는 억울했지만, 공천을 못 받아서 불만을 품고 탈당하지는 않았다"고 강조했다.

그러면서 "오히려 공천 탈락자가 공천 확정자들을 위해 지원 유세를 하러 디녔다. 새로운 정치 문화를 만들고 싶었다"고 꼬집었다.

이어 정 의원은 금 전 의원을 향해 " 국민이 정치를 혐오하고 냉소하는 큰 이유 중 하나가 아마 철새 정치일 것"이라며 "경유형 철새든 직행 철새든 정치를 후퇴시키는 정치 불량배다"라고 지적했다.

그는 "그 진영의 지지와 당의 공천을 받은 후 그 진영을 공격하고, 공천받아 당선된 그 당을 공격하면 그게 이성적인가"라며 "그 당의 논리가 싫으면 그 당의 공천을 받지 말아야 한다. 그 진영과 그 당론이 싫은데 왜 그 당의 공천을 받아 국회의원을 하는가"라고 거듭 금 전 의원을 향해 날 세워 비판했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr