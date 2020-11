동구전자, 무인카페머신 티타임 A1 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 동구전자는 무인카페머신 티타임(TEATIME) A1을 내놨다고 18일 밝혔다.

티타임 A1은 커피머신과 제빙기, 컵디스펜서, 결제시스템, 운영관리시스템을 모두 갖춘 ‘비대면 커피머신’이다.

개별 제품을 하나의 시스템으로 연동해 매장에 점주가 없이도 고객 스스로 커피 주문과 결제가 가능하다. 최대 36종의 커피와 음료 메뉴를 저장해 선호도에 따라 자유롭게 메뉴를 추가하거나 변경할 수 있다.

사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 제품 상태나 주문·결제 등 각종 데이터를 원격으로 실시간 확인할 수 있다.

상업용 커피머신의 주요 핵심부품인 ▲프로콘 펌프(Procon Pump) ▲대용량 브로워(원두 20그램 투입 가능) ▲원두 2종을 사용할 수 있는 투 그라인더(two grinder) ▲초대형 23.6인치 LCD 터치 디스플레이 등을 장착했다.

특히 고사양의 프로콘 펌프는 고압의 온수를 풍부하게 공급해 안정적인 추출압력(9bar)을 유지할 뿐만 아니라 커피 연속 판매가 가능하다.

티타임 A1이 에스프레소 1잔을 전자동으로 추출하는 시간은 22초면 충분하다. 반자동 머신의 경우에는 숙련도에 따라 1분~1분30초가 걸린다.

원두커피는 2종에 적재량이 4.4kg, 음료 파우더는 6종에 적재량이 각 1.5kg이다. 얼음을 만드는 제빙기는 하루 최대 150kg까지 제공한다.

초대형 23.6인치 LCD 터치 디스플레이는 한 눈으로 메뉴 선택과 결제를 확인할 수 있다. 또 판매 과정을 그래픽과 음성으로도 알려준다.

동구전자 관계자는 “코로나19로 비대면 트렌드가 확산되면서 언택트 결제나 사람이 없는 무인점포 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “최저임금과 점포 임대료의 가파른 상승이 자영업자들의 창업 진입 장벽을 높이고 있어 혁신적인 제품을 선보이게 됐다”고 설명했다.

