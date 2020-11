文대통령 "2025년까지 바이오인재 4.7만명 양성"

인천 송도 바이오클러스터 방문…민간 바이오기업 41개社 3년 간 10兆 투자

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 18일 "대한민국은 바이오의약품의 생산기지를 넘어 바이오산업 강국으로 도약할 것"이라며 "2025년까지 민간과 함께 4만7000여명의 바이오산업 인재를 양성하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 인천 연수구 송도국제도시에 위치한 연세대 국제캠퍼스에서 진행된 바이오전략 발표 행사에 참석해 "젊은이들이 창의적인 아이디어를 찾고 자유롭게 연구할 수 있도록 정부는 바이오 연구개발(R&D) 예산을 올해 1조3000억원에서 내년 1조7000억원으로 확대할 계획"이라며 이같이 말했다.

문 대통령은 "특히 연 1조원 이상 매출을 올리는 블록버스터 신약 개발을 적극 돕겠다"며 "메가 펀드 등을 활용해 자금 지원을 늘리고, 보건·의료 빅데이터 구축 사업을 속도있게 추진하겠다"고 강조했다.

문 대통령은 "우리가 바이오산업에 힘을 쏟아야 할 이유는 분명하다. 우리가 잘할 수 있는 미래 산업이기 때문"이라며 "불과 몇 년 전까지 바이오산업은 우리가 넘보기 힘든 분야였고, 한-미 자유무역협정(FTA)이 체결될 때도 가장 큰 타격을 받을 분야로 예상되었던 것이 제약산업이었으나 이제 대한민국은 바이오산업의 새로운 역사를 쓰고 있다"고 말했다. 우리나라의 바이오의약품 생산 능력은 세계 2위 수준이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황과 관련해 문 대통령은 "백신과 치료제 개발도 진척을 보여 빠르면 올해 말부터 항체 치료제와 혈장 치료제를 시장에 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 행사에서 삼성바이오로직스·셀트리온 등을 비롯한 바이오헬스 3대 분야(의약품ㆍ의료기기ㆍ디지털 헬스케어)의 주요 36개사와 벤처캐피털 5개사 등은 2023년까지 총 10조원 규모의 투자를 진행할 계획이라고 밝혔다.

송도 바이오클러스터의 양대 축인 삼성바이오로직스와 셀트리온은 대규모 생산설비 및 연구센터 건립 계획을 발표했다. 삼성바이오로직스는 바이오의약품 생산설비 건립에 총 1조7400억원을 투자할 계획이라고 밝혔다. 2023년부터 본격 가동될 경우 세계 최고 수준의 생산역량을 보유하게 될 뿐 아니라 약 1800명의 신규 일자리 창출도 기대된다. 셀트리온은 대규모 연구센터 및 생산공장 건립에 총 5000억원을 투자할 예정이다. 문 대통령은 "두 회사의 통 큰 투자에 인천 시민과 함께 감사드린다"고 말했다.

성윤모 산업통상자원부 장관은 이 같은 민간 투자를 뒷받침하기 위해 바이오산업 혁신 기반을 고도화하고, 핵심기술 지원을 강화하는 등 정부의 역할을 강조했다. 인천시는 인천 특화형 바이오 클러스터로 조성하기 위한 추진 전략을 발표했다. 이를 통해 2030년까지 바이오산업 관련 17만여개의 일자리를 창출하겠다는 계획이다.

삼성바이오로직스와 셀트리온은 각각 신규 공장 기공 발파식도 개최했다. 문 대통령은 온라인으로 진행된 생산라인 기공식을 지켜본 뒤 "대규모 투자, 신규 고용으로 우리 바이오산업에 큰 공헌을 하는 양 기업에 감사하다"며 "글로벌 선도 기업으로 성장해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

