진중권 "윤석열, 민주당이 만든 치명적 버그"

'진보는 어떻게 몰락하는가' 신간 낸 진중권 조선일보 심층 인터뷰

[아시아경제 김수완 기자] 진중권 전 동양대 교수가 "윤석열 검찰총장은 민주당 프로그램의 치명적 '버그(오류)'"라고 평가했다.

진 전 교수는 최근 출간한 자신의 책 '진보는 어떻게 몰락하는가(천년의상상)'와 관련해 지난 16일 조선일보와 가진 인터뷰에서 윤 총장에 대해 "정치적인 사람은 아니고 검찰 조직에 충실한 사람이라고 본다. 사회의 거악을 척결하는 것이 검찰의 의무이고 이쪽이든 저쪽이든 공정하게 칼을 대야 한다고 생각하는 사람"이라며 "한국 검찰에 너무 많은 권력이 모인 건 사실이지만 그 부분에 대해 문제의식 같은 게 있는 사람은 아니다"라고 이같이 분석했다.

진 전 교수는 "금태섭 의원이 검찰에 대한 사명감이 너무 크다는 이유로 윤 총장 임명을 반대했는데 조국 전 법무부 장관이 적폐청산 때문에 억지로 관철시켰다"며 "이명박·박근혜 정권을 치려면 날카로운 칼이 필요하니 썼는데, 다음에 그 칼이 자신들을 향하니 감당이 안 된 것이다. 그들의 프로그램에선 윤 총장이 버그였던 것"이라고 말했다.

이어 윤 총장이 차기 대권 주자로 부상한 것과 관련해서는 "그렇게 몰고 나가는 것 자체가 바람직하지 않다"며 "윤석열은 검사이고, 끝까지 남아 정의의 사표가 되어야 한다"라고 강조했다.

진 전 교수는 "그가 검찰로서 권력의 압력으로부터 자신들의 수사를 보호하는 역할을 하고 퇴임하느냐가 시민사회에서 우리가 가져야 할 유일한 관심사"라며 "그 사람이 정치를 하느냐 마느냐는 퇴임 후에 따지면 된다"고 설명했다.

그는 또 친구였던 조국 전 장관을 강하게 비판하는 이유에 대해서는 "예전에 진보진영은 부패나 비리 사건이 나오면 사과나 반성을 한다든지 사과하는 척은 했는데 이번엔 그 기준 자체가 무너졌다"고 지적했다.

그러면서 "사람이 별 반성 없이 살다 보면 저렇게 될 수 있다고, 친구로서는 용서할 수도 있지만, 문제는 그 이후 행동이다. 그가 진실을 말해야 내가 도와줄 수 있다"고 덧붙였다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr