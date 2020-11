기관 순매수세에 코스피 2540선 이어가…코스닥 1%대 상승

[아시아경제 금보령 기자] 18일 오후 기관 순매수세에 코스피 지수가 2540선을 이어가고 있다.

이날 오후 1시44분 기준 코스피 지수는 전일 대비 0.26%(6.49포인트) 상승한 2545.64를 나타냈다.

코스피는 전거래일과 비교해 0.38%(9.70포인트) 오른 2548.85로 장을 시작했으나 등하락을 겪으며 한때 하락반전하기도 했다.

코스피시장에서 기관은 1178억원을 순매수했다. 이와 달리 개인과 외국인은 각각 415억원, 615억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 화학(1.29%), 의약품(2.69%) 등은 상승했고, 의료정밀(1.16%), 운송장비(1%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 기업 중 삼성전자(1.22%)와 현대차(1.64%)가 내림세였다. SK하이닉스(0.1%), 삼성바이오로직스(4.91%), LG화학(2.48%), NAVER(2.55%), 셀트리온(1.4%) 등은 오름세였다.

같은 시각 코스닥 지수는 전거래일 대비 1.31%(10.96포인트) 상승한 850.43을 기록하며 강세를 유지했다.

코스닥은 전장보다 0.37%(3.08포인트) 오른 842.55로 개장한 뒤 상승폭을 키웠다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 1672억원, 79억원을 순매수한 반면 개인은 1288억원을 순매도했다.

업종별로 통신장비(1.83%), 제약(2.49%), 비금속(2.33%), 섬유·의류(1.58%) 등이 올랐다.

시총 10위 기업 가운데 씨젠(0.14%)이 유일하게 하락했다. 셀트리온헬스케어(2.01%), 에이치엘비(0.54%), 알테오젠(0.61%), 셀트리온제약(0.96%) 등은 상승했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr