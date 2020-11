허은아 “정부, 호텔 개조해 전셋집?…제발 가만히 계시라”

“오늘만 대충 수습해 살려는 '오대수 정권'인 듯”

[아시아경제 임춘한 기자] 허은아 국민의힘 의원은 18일 이낙연 더불어민주당 대표가 정부의 전세 대책 중 하나로 '호텔방 개조'를 언급한 것과 관련해 “이제 정부가 국민을 일세 난민으로 만들려고 한다”고 비판했다.

허 의원은 이날 페이스북에서 “영화 올드보이의 극 중 주인공 이름은 오대수다. 오늘만 대충 수습해서 살자는 뜻이라고 한다”며 “지금 대한민국은 정부와 집권 여당도 오늘만 대충 수습해 살려는 오대수 정권인 듯 보인다”며 이같이 말했다.

허 의원은 “앞으로는 하루 벌어 하루 먹고산다는 말이 하루 벌어 하루 누워 잔다는 말로 바뀌어야 할 판”이라며 “국민에게 집은 생존의 문제이고, 청년에게 집은 현재의 문제이자 미래의 문제”라고 밝혔다.

허 의원은 “먹고사는 걱정 좀 안 하게 해달라고 했더니 누워 잘 곳까지 걱정하게 하는 이 정권과 586 운동권 올드보이들에게 수습이 안 되면 제발 가만히라도 계시라 전하고 싶다”고 말했다.

