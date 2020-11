셀트리온, 송도에 3공장 신축…4공장 건립도 추진

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 4,500 등락률 +1.57% 거래량 427,208 전일가 286,000 2020.11.18 13:24 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 이시간 주가 +1.22%.... 최근 5일 기관 18만 6113주 순매도삼바-셀트리온 2.2兆…K바이오 생산량 50% 끌어올려 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 close 이 인천광역시 연수구 송도신도시 내 부지에 기공 발파를 시작으로 제3공장과 글로벌생명공학연구센터(이하 연구센터) 건립을 본격화한다. 이와 함께 제4공장 건립을 추진해 복합 바이오타운 조성에 속도를 낸다는 방침이다.

셀트리온은 18일 "향후 다양한 제품 생산과 안정적인 공급 체계를 구축하기 위해 6만ℓ 규모의 바이오의약품 3공장을 건립하고 연구개발(R&D)과 공정개발, 임상 수행을 위한 '원스톱' 대규모 연구센터도 신축한다"고 했다.

3공장은 기존 2공장 부지 내 대지면적 4700㎡(약 1500평)에 4층 규모로 지어질 예정이다. 연구센터는 2공장 인근 부지 대지면적 1만33㎡(약 3000평)에 지하 1층, 지상 6층 규모로 설립된다. 셀트리온은 이를 위해 총 5000억원을 투입한다. 3공장은 2023년 5월, 연구센터는 2022년 7월 준공을 각각 목표로 하고 있다.

3공장은 바이오의약품 생산 설비의 적절성, 유효성 등을 검증하는 밸리데이션을 완료한 후 2024년 6월부터 상업 생산에 들어갈 예정이다. 완공 시 셀트리온은 기존 1, 2공장 19만ℓ에 더해 총 연간 생산량 25만ℓ의 생산시설을 확보하게 된다.

특히 3공장에는 7500ℓ 규모 배양기를 총 8개를 구축할 계획이어서 회사 측은 다양한 바이오의약품 생산 수요에 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 3공장과 연구센터 건립에 따른 신규 고용 창출 효과는 약 3000명이다. 이 중 2000명은 연구센터에 배치돼 다양한 신규 파이프라인을 발굴할 계획이다.

인천 송도에 설립하기로 한 20만ℓ 규모의 생산시설은 4공장 및 복합 바이오타운으로 조성할 계획이다. 당초 3공장이 20만ℓ 규모로 건립될 예정이었으나 설립 기간을 단축하고, 다품종 소량생산에 특화하는 설비로 만들고자 생산 규모가 조정된 데 따른 것이다.

4공장 건립이 완료되면 셀트리온의 생산 능력은 국내에서만 45만ℓ 규모에 이르게 된다. 셀트리온은 2030년까지 해외 공장까지 포함해 총 60만ℓ 규모의 생산능력을 확보할 계획이다.

셀트리온 관계자는 "3공장 및 글로벌생명공학연구센터 건설을 본격화해 급증하는 글로벌 바이오의약품 수요에 대응하겠다"며 "인천 송도를 중심으로 하는 글로벌 바이오 헬스케어 생태계 발전에도 앞장설 것"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr