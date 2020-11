셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 3,500 등락률 +1.22% 거래량 410,940 전일가 286,000 2020.11.18 12:53 장중(20분지연) 관련기사 삼바-셀트리온 2.2兆…K바이오 생산량 50% 끌어올려 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close 은 18일 오후 12시 30분 현재 전일보다 1.22% 오른 28만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 39만 7564주로 전일 거래량 대비 43.86% 수준이다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 3,500 등락률 +1.22% 거래량 410,940 전일가 286,000 2020.11.18 12:53 장중(20분지연) 관련기사 삼바-셀트리온 2.2兆…K바이오 생산량 50% 끌어올려 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close 은 단백질 및 바이오 의약품 제조기업으로 알려져 있다.

11월 16일 메리츠증권의 김지하 연구원은 '20년 12월 다케다제약 아시아태평약 사업부문 인수 마무리 및 매출 인식 시작(연간 2천억원 수준). 1H21까지 BBB와 공동개발한 COVID-19 진단키트 2,100억원 규모 공급할 예정. 바이오시밀러 품목들의 꾸준한 성장과 신규 사업 부문 수익 증가로 글로벌 제약사로 거듭날 21년. 21년 유럽 Remsima SC의 안정적인 실적 개선과 사업 다각화 통한 외형 성장 예상. COVID-19 항체치료제 성공시 국내외 판매를 통한 추가 수익 창출 기대.'라고 셀트리온의 목표가를 37만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 셀트리온을 3만 6802주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 17만 7280주 순매수, 18만 6113주 순매도 했다.

