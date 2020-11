삼바-셀트리온 2.2兆…K바이오 생산량 50% 끌어올려

삼바 4공장 착공, 3년뒤 완공

세계최대 생산 '슈퍼 플랜트'

생산유발 기대효과 약 5.7조



셀트리온 3공장·연구센터 기공

신규고용 창출 약 3000명 예상



내년 바이오헬스 R&D 예산

30% 늘려 1조7000억원으로

[아시아경제 조현의 기자, 문채석 기자] 18일 국내 주요 바이오헬스기업은 문재인 대통령이 참석한 가운데 인천 송도 연세대 국제캠퍼스에서 열린 바이오산업 행사에서 2023년까지 10조원 규모의 투자를 진행한다고 발표했다. 특히 '바이오 투톱'인 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 33,000 등락률 +4.26% 거래량 316,044 전일가 774,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 은 각각 새로운 생산기지를 마련해 글로벌 바이오 생산 허브로 자리매김한다는 계획이다. 두 회사의 시설 투자가 완료되면 국내 바이오 생산능력은 현재보다 50% 확대될 것으로 전망된다.

◆K바이오 생산능력 50% 확대= 이날 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 33,000 등락률 +4.26% 거래량 316,044 전일가 774,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close 는 인천 송도 글로벌캠퍼스에서 제4공장 착공을 알리는 기공식도 개최했다. 2023년 완공을 목표로 하는 4공장은 이른바 '슈퍼플랜트'다. 생산 규모가 단일 공장으로는 세계 최대인 25만6000ℓ로 현재 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 33,000 등락률 +4.26% 거래량 316,044 전일가 774,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close 의 3공장이 타이틀을 보유한 '세계 최대 규모'를 경신할 것으로 예상된다. 연면적은 약 23만8000㎡(약 7만2000평)로 서울 상암월드컵경기장의 1.5배 수준이다.

4공장은 세포주 개발부터 완제 생산까지 원스톱 서비스가 가능한 슈퍼플랜트다. 건설에만 총 1조7400억원이 투입된다. 여기에 송도 제2단지와 오픈이노베이션 연구개발(R&D) 센터 건립 등을 위해 10만평 규모의 부지가 추가로 확보되면 총투자비는 2조원 이상이 될 전망이다. 4공장 건설로 임직원 1850여명이 신규 채용되며 별도로 건설 인력 6400여명이 고용된다. 생산유발효과는 약 5조7000억원, 고용창출효과는 약 2만7000명에 이른다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 도 이날 제3공장과 글로벌생명공학연구센터 기공식을 가졌다. 총 투자 규모는 5000억원이다. 3공장은 2023년, 연구센터는 2022년 준공을 목표로 한다. 3공장의 생산 규모는 6만ℓ로, 현재 가동 중인 제1공장(10만ℓ)과 제2공장(9만ℓ)을 합하면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 의 전체 생산량은 25만ℓ가 된다. 3공장과 연구센터 건립의 신규 고용 창출은 약 3000명이다.

앞서 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 은 지난해 5월 2030년까지 약 40조원을 투자해 한국을 세계 바이오ㆍ케미컬 의약품산업의 중심지로 성장시키겠다는 내용의 '비전 2030'을 발표했다. 이를 통해 의약품 R&D 인력 2000명, 바이오와 화학의약품 생산 인력 8000명을 직접 고용한다는 계획이다. 3공장 증설은 비전 2030 계획의 후속 단계로, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 은 40조원 중 20조원은 인천 송도를 거점으로 바이오의약품 분야에 투자할 계획이다.

기업들이 이 같은 투자 계획을 성공적으로 이행할 경우 2023년까지 연평균 20%의 생산 증가와 9300명의 신규 고용창출효과가 날 것으로 정부는 기대하고 있다.

◆내년 바이오헬스 R&D 예산 1.7조로 증액= 정부는 이날 '사업화 촉진 및 지역 기반 고도화 전략'과 'R&D 고도화 전략'을 함께 발표했다. 내년 바이오헬스 분야 R&D 예산을 올해보다 30% 증액한 1조7000억원으로 편성해 ▲소재ㆍ부품ㆍ장비(소부장) 자급화 등 의약품 생산 역량 내실화 ▲의료기기 패키지 시장 진출 ▲데이터 활용 확대ㆍ디지털 헬스케어 서비스 확산 ▲지역 기반 고도화 등 성장 기반 강화를 지원한다.

정부는 의약품의 생산ㆍ유통 구조 고도화, 인력 양성 지원, 개발 리스크 완화 등을 위해 '의약품제조혁신센터' 구축을 추진한다. 또 올해 연세대 국제캠퍼스 내 바이오 인력양성센터를 구축해 2024년 개발ㆍ공정 인력을 연 2000명씩 양성한다는 계획이다.

인천 송도(바이오의약품), 강원 원주(의료기기ㆍ헬스케어), 충북 오송과 대구(바이오헬스 첨단 인프라) 등 전국 거점별 클러스터 확대에도 나선다. 송도는 인력 공급과 바이오 소부장을, 원주는 시장 진출과 혁신 주체 간 협력을, 오송과 대구는 창업 성과 확산과 사업화를 각각 수행한다.

이날 행사에는 문 대통령을 비롯해 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 성윤모 산업통상자원부 장관 등 정부 인사와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 33,000 등락률 +4.26% 거래량 316,044 전일가 774,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 396,663 전일가 286,000 2020.11.18 12:28 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 2740억 규모 신규시설 투자 결정 코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가강보합 코스피…2540대 출발 close 등 기업, 바이오협회 등 기관, 연세대 등 학생들이 참석했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr