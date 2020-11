김민석 서울시 선거기획단장 "호텔전세 포함 다양한 대책 검토중"

[아시아경제 원다라 기자] 김민석 더불어민주당 서울시장 보궐선거기획단장이 이낙연 민주당 대표가 언급한 '호텔전세'를 당국에서 전세대책의 일환으로 검토하고 있다고 밝혔다.

김 단장은 18일 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 이 대표가 언급한 매물 호텔을 활용하는 주거대책에 대해 질문하자 "그런것까지도(포함해) 다양한 대책을 당국에서 검토하고 있다"고 답했다. 이 대표는 전일 관훈클럽 토론회에서 '전세대책' 관련 질문에 "호텔 중에서도 관광산업이 많이 위축되다 보니까 내놓는 경우가 있는데 호텔 방을 주거용으로 바꿔서 전ㆍ월세로 내놓는 방안 등이 포함되어 있는 것으로 알고 있다"고 말했다.

김 단장은 '보여주기식이라는 지적이 있다'라는 질문에 "이미 외국의 사례가 있다"며 "초단기 대책들의 경우에는 며칠만에 집을 뚝딱 만들어내는 것은 가능하지 않지 않나, 그런 차원서 검토되는 이야기들 중 하나를 소개한 것"이라고 설명했다. 이어 "예를 들어 영국같은 경우에는 '컨버전'이라고 해서 어떤 주거용도로 사용할수 있는 다른 건축물을 그렇게까지 활용하는 경우가 있다"며 다만 "딱 그것을 찍어서 대책으로 나오는 것을 염두에 두고 말씀하신 것은 아니라고 이해하시면 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 김 단장은 '부동산 문제가 서울 민심에 큰 영향 주고 있는 것 아닌가'라는 질문에 "늘 선거는 시대정신"이라며 "부동산 문제는 그중에 분명히 중요한 한 구성요소가 되겠지만 그것은 아니다. 서울의 방향이 변해야 하는데 그걸 어떻게 종합적으로 잘 제기하느냐 하는 경쟁이 될 것"이라고 말했다.

그러면서 "솔직히 얘기하면 이번 선거는 상대 당과의 경쟁으로 별로 보고 있지 않다. 시민들의 눈높이가 높아져 있기 때문에 그걸 어떻게 맞추느냐에 전념하면 된다고 생각한다"고 강조했다.

민주당이 이번선거에서 여성후보를 내야 한다는 의견이 있다는 질문에는 "법적으로 끝난 상황도 아니고, 남이냐 여냐의 문제가 아니라 그(후보)의 인식과 행동에 달려있을 것"이라고 말했다. 박영선 중소벤처기업부 장관이 후보로 거론되고 있는것에 대해선 "그동안 여성 가산점은 주로 여성시민 가산점이라는 점에 방점이 있었던 걸로 알고 있다. 중앙당에서 결정할 것"이라고 답했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr