기업인 출입국 도운 '종합센터 설치' 적극행정 선정

[아시아경제 문채석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 기업인 국경 이동이 어려워진 상황에서 입·출국 업무를 원스톱으로 지원하는 '기업인 출입국 종합지원센터' 설치가 '적극행정' 우수사례로 뽑혔다.

18일 산업통상자원부는 올해 3분기 적극행정 우수사례 3건과 우수공무원 3명을 선정했다고 밝혔다.

선정까지 각 실·국에서 제출된 10건의 적극행정 우수사례 후보 중 일반국민으로 구성된 '산업부 적극행정 국민모니터링단'과 정부·민간위원로 구성된 '산업부 적극행정위원회' 심사 등의 절차를 밟았다.

1위엔 산업부가 외교·중소벤처기업·국토교통부 등 관계부처, 무역협회·대한상의·코트라(KOTRA) 등 기관과 협력해 지난 8월13일에 설치한 '기업인 출입국 종합지원센터'가 뽑혔다.

중소·중견기업인 특별전세기 이용 원스톱 처리, 출입국 관련 정보 종합제공 등 이달 12일까지 총 1만812건의 문의를 처리했다.

2위는 코로나19 확산 등으로 위축된 소비심리를 개선하기 위해 으뜸효율 가전제품 구매시 10%를 환급해주는 '으뜸효율 가전제품 환급 사업'이, 3위는 코로나19로 인한 아시아, 중남미 등 20여개국의 해외 시험·인증기관 운영 중단에 적극 대처해 수출기업의 애로를 해소한 사례가 각각 선정됐다.

선정된 우수공무원에게는 성과평가 S등급·포상휴가 등 인사상 우대조치와 포상금이 수여될 예정이며, 일부는 적극행정 유공포상·산업부장관 표창 등의 후보로 추천된다.

산업부 관계자는 "코로나19만이 아니라 신산업 부상, 통상환경 변화, 친환경화 등 다양한 변수 속에서 우리 산업을 뒷받침하기 위해서는 적극행정이 필수"라며 "앞으로 조직 내 적극행정 활성화를 위해 더욱 노력하겠다"라고 말했다.

