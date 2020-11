민간기업들 'K바이오' 10兆 투자

文대통령 참석 '송도 클러스터' 전략 발표…삼바·셀트리온 등 41개社 참여

[아시아경제 손선희 기자, 세종=문채석 기자] 국내 바이오 분야 민간기업들이 글로벌 생산기지로 도약하기 위해 2023년까지 10조원 규모의 대대적 투자를 단행한다.

문재인 대통령은 18일 인천 연수구 송도국제도시에 위치한 연세대 국제캠퍼스에서 진행된 바이오전략 발표 행사에 참석해 바이오산업 비전과 전략을 논의하고, 관계자들을 격려했다. 인천은 공항ㆍ항만 등 물류환경이 뛰어나고 다수의 대학 연구기관들을 기반으로 셀트리온, 삼성바이오로직스 등 국내 대표 바이오기업이 입주해 있다.

이날 행사에서 바이오헬스 3대 분야(의약품ㆍ의료기기ㆍ디지털 헬스케어)의 주요 36개사와 벤처캐피털 5개사 등은 2023년까지 총 10조원 규모의 투자를 진행할 계획이라고 밝혔다.

송도 바이오클러스터의 양대 축인 삼성바이오로직스와 셀트리온은 대규모 생산설비 및 연구센터 건립 계획을 발표했다. 삼성바이오로직스는 바이오의약품 생산설비 건립에 총 1조7400억원을 투자할 계획이라고 밝혔다. 2023년부터 본격 가동될 경우 세계 최고 수준의 생산역량을 보유하게 될 뿐 아니라 약 1800명의 신규 일자리 창출도 기대된다. 셀트리온은 대규모 연구센터 및 생산공장 건립에 총 5000억원을 투자할 예정이다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 이 같은 민간 투자를 뒷받침하기 위해 바이오산업 혁신 기반을 고도화하고, 핵심기술 지원을 강화하는 등 정부의 역할을 강조했다. 인천시는 인천 특화형 바이오 클러스터로 조성하기 위한 추진 전략을 발표했다. 이를 통해 2030년까지 바이오산업 관련 17만여개의 일자리를 창출하겠다는 계획이다.

삼성바이오로직스와 셀트리온은 각각 신규 공장 기공 발파식도 개최했다. 문 대통령은 온라인으로 진행된 생산라인 기공식을 지켜본 뒤 "대규모 투자, 신규 고용으로 우리 바이오산업에 큰 공헌을 하는 양 기업에 감사하다"며 "글로벌 선도 기업으로 성장해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

