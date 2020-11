장제원 “김종인, MB·朴 사과?…문재인식 착한정치 흉내”

“당 정통성 가진 분 아냐…전형적인 자기정치”

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 18일 김종인 비상대책위원장이 이명박·박근혜 전 대통령이 구속된 상황에 대한 대국민 사과의 뜻을 밝힌 것과 관련해 “전형적인 김종인식 자기정치일 뿐”이라며 “문재인 대통령의 뜬금없는 사과의 모습들과 다르지 않다”고 비판했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “사과는 사과를 해야할 사람이 해야 진정성이 있다. 과거를 제물로 자신은 칭찬받는 방식은 옳지 못하다”며 “문재인식 착한정치를 흉내내는 것에 불과하다”며 이같이 말했다.

그는 “이 문제는 김 위원장이 나설 문제가 아니다”라며 “방식과 내용은 자신에게 일임해 달라고 한다. 이토록 중요한 문제에 대해 ‘알아서 할테니, 가만 있어라?’ 어안이 벙벙할 따름”이라고 지적했다.

이어 “김 위원장은 우리당의 과거에 대해 사과를 할 만큼 정통성을 가진 분이 아니다”라며 “당원과 국민들에 의해 직접 선출된 당 대표가 당원들의 총의를 모아서 해도 늦지 않는다. 상대에게 정치적 공격의 빌미만 제공할 뿐”이라고 덧붙였다.

장 의원은 “지금 우리가 집중해야 할 일은 사과보다는 제대로 된 야당의 역할이다. 야당은 비판자로서의 역할과 대안자로서의 역할을 하는 것”이라며 “국민의힘은 비판자로서 어떤 역할을 하고 있나. 이 정권의 폭정에 대해 어떤 저항을 하고 있나. 여기저기 몰려다니며 성명 발표하는 것 외에 무엇을 하고 있나. 역대 야당 중 최약체로 평가받고 있다”고 꼬집었다.

장 의원은 “그렇다고 대안자로서의 역할은 제대로 하고 있나”라며 “전세대란, 부동산 폭등, 경제 3법에 대한 우리의 대안은 무엇인가. 기본소득 어떻게 하자는 것인가. 어떤 대안도 제시하지 못하고 있다”고 날을 세웠다.

장 의원은 “김 위원장은 자신의 리더쉽 부재를 당을 갈라 치며, 과거 정부에 대한 사과로 돌파하려 해서는 안 될 것이다. 몰가치적인 ‘기술자 정치’ 그만해야 한다”며 “이미지 정치에 매몰된 사이 지지층의 민심은 점점 떠나가고 있다”고 말했다.

