LG전자, 서초R&D 캠퍼스 코로나19 확진자 발생…건물 폐쇄

LG전자의 서초R&D캠퍼스에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다. 지난 8월 같은 건물에서 코로나19 확진자가 발생한 지 3개월 만이다.

18일 업계에 따르면 LG전자 서울 서초R&D캠퍼스에 근무하는 직원 1명은 전날 오후 코로나19 최종 양성 판정을 받았다.

LG전자는 이에 따라 캠퍼스 내 건물 전체에 대한 방역조치를 실시한 후 오는 19일까지 폐쇄하기로 했다.

밀접 접촉자는 검사를 진행 중이며 결과와 관계없이 2주간 재택근무를 실시할 예정이다.

LG전자 관계자는 "코로나19에 따른 사회적 거리두기에 동참하고 있으며 현재 사무직 기준 30% 가량이 리모트 근무를 하고 있다"고 밝혔다.

