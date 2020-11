박형준 "가덕도 신공항, 남부권 전체의 발전에 기폭제 될 것"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 부산시장 후보 중 하나로 꼽히는 박형준 동아대 교수가 "가덕도 신공항은 남부권 전체의 발전에 기폭제가 될 것"이라며 김해신공항 백지화에 환영의 뜻을 표했다.

박 교수는 18일 페이스북을 통해 "이대로 가다가는 1등공화국 서울과 2등공화국 남부권 등 두 개의 공화국이 될 지경"이라며 이같이 말했다.

그는 "비록 선거를 의식해 정치적으로 이용하려 든다 해도 탓하지 않겠다. 그만큼 부산과 남부권은 절박하다"며 "수도권에 인구 절반 이상이 몰리고 돈과 인재가 다 몰리고 있는데도 남부권은 자율적 발전의 계기를 못 잡고 있다"고 강조했다.

박 교수는 "가덕도 신공항은 남부권 전체의 발전에 기폭제가 될 것"이라며 "동북아 관문으로서 산업과 항만을 잇는 물류 허브공항을 만들자"고 제안했다.

그는 "이 공항은 부산 공항이 아니라 남부권 전체의 공항"이라며 "가덕도와 대구를 한 시간 거리 교통망으로 얼마든지 연결할 수 있고 부산 목포간 KTX를 연결하면 부산 거제 여수 목포를 잇는 남부권 전체의 환상적인 관광벨트도 만들 수 있다"고 설명했다.

박 교수는 "가덕도 신공항을 어떤 비전과 어떤 대안으로 만드느냐가 중요하다"며 "수도권은 날고 있는데 기고 있는 남부권에서 내부 갈등으로 시간을 소모할 수 없다"고 말했다.

그는 "남부권 전체를 대한민국 발전의 또 하나의 축으로 만들 수 있는 기폭제를 빨리 추진해야 한다"며 "누가 시장이 되든 누가 다음 대통령이 되든 이 임무를 방기할 수 없다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr