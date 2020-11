현대차 신중년 일자리 지원사업 '굿잡 5060' 재취업률 64.7%

[아시아경제 우수연 기자]현대차그룹이 50·60대 신중년의 일자리 지원을 돕는 '굿잡5060' 사업이 참가자 재취업률 64.7%를 기록하며 성공적인 성과를 내고 있다.

특히 저임금의 단기적인 일자리가 아닌 구들의 전문성과 경력을 활용해 4대 보험 적용 상용직 일자리를 중심으로 지속 가능한 일자리를 창출했다는 면에서 의미가 있다. 이번 사업은 신중년의 일자리 문제를 해결하기 위해 기업(현대차그룹)과 정부(고용노동부), 공공기관(서울시50플러스재단), 사회적기업 상상우리) 등 민·관·사회적기업이 협력해 만든 일자리 창출 사업이다.

지원자 평균 나이 55.2세…고용유지율 81.3%

지원자 1909명 중 심사를 거쳐 참가자 414명이 선발됐으며, 참가자들은 평균 나이 55.2세로 평균 23.9년의 경력을 보유한 은퇴 인력들이었다. 이들은 ▲경영·회계·사무 35% ▲영업·판매 13% ▲금융·보험 10% ▲정보·통신 9.2% ▲사업·관리 7.5% ▲기타 25.3% 등 분야에서 업무 전문성을 쌓아온 우수 인재들이다. 이들 재취업자의 고용유지율도 81.3%에 달하며 조직에 안착했다. 이는 기존 경력을 활용한 재취업 연계를 통해 관련 업무를 수행하며 능력을 발휘할 수 있었기 때문이다.

참가자들은 기존 업무 전문성에 더해 굿잡 5060의 핵심 역량 강화 교육, 멘토링, 취업상담 등의 활동에 참여하며 다양한 업무 역량을 추가로 확보할 수 있었다. 특히 올해는 신중년 세대가 사회적 경제 기업과 협업 활동을 통해 기업이 당면한 비즈니스 이슈를 해결하는 취업 역량 강화 프로그램 '5 Weeks'와 신중년 세대를 위한 맞춤형 취업 이슈를 공유하는 '신중년 취업 트렌드 2020' 등의 새로운 프로그램을 운영한 것이 특징이다.

현대차그룹 굿잡5060, 3년간 41억원 사회적가치 창출

한편, UN의 지속 가능발전 목표(SDGs)에 기반한 사회적 성과 평가를 기준으로 '굿잡 5060' 사업을 분석한 결과, 3년간 투입한 예산의 4.7배에 이르는 41억원의 사회적 가치를 창출한 것으로 밝혀졌다.

먼저 이번 사업은 양질의 기술과 직업 교육을 무료로 제공함으로써 지식과 기술 습득에 대한 중장년 층의 평등한 접근을 강화해 약 7억9000만원의 가치를 창출했다. 또 취업과 창업에 필요한 역량을 갖춘 구직자의 수를 늘림으로써 생산적인 고용과 양질의 일자리 창출에 기여하고, 소규모 비즈니스와 중소기업의 혁신과 성장을 장려한다는 점에서 11억600만원의 가치를 창출한 것으로 조사됐다.

끝으로 소규모 비즈니스와 중소기업에 호의적인 환경을 조성하는 한편, 중장년층의 취업과 창업 활성화를 통해 모든 사람의 사회·경제적 포용을 강화하는 데 기여함으로써 21억5000만원 사회적 가치를 만들어 낸 것으로 집계됐다.

굿잡 5060은 2022년까지 신중년 1000명에게 교육을 제공하고, 500명의 재취업을 성공적으로 돕는다는 계획을 세우고 있다. 현대차그룹은 신중년의 취업 역량 제고를 위한 프로그램을 확대하고 더 많은 지원자가 참여할 수 있도록 온라인 기반의 교육 과정을 강화해 나갈 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "굿잡 5060은 3년간의 우수한 성과를 바탕으로 신중년 세대에 대한 인식을 개선하고, 청년 기업과의 협업을 통해 세대 융합에도 기여하고 있다"며 "앞으로도 신중년의 경험과 전문성을 활용해 지속가능한 일자리를 창출하고, 사회적 기업과 동반성장해 나갈 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr