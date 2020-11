정청래 "秋 문제? 누구라도 공격받았을 것" vs 하태경 "친문의 짐"

[아시아경제 김가연 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 추미애 법무부 장관의 국회 답변 태도 등을 둘러싼 논란에 대해 "추 장관의 태도, 문제 이런 것은 완전히 지엽적인 것이고 허공에 흩어지는 바람"이라고 했다.

정 의원은 17일 tbs라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "검찰개혁의 국면이 다 끝나고 보면, '추미애니까 검찰개혁을 완수해 냈다'는 평가가 있을 것"이라며 이같이 말했다.

이어 "언론이 그 정도로 집중 포화해서 살아 있을 사람이 (추 장관 말고는) 별로 없다"며 "'검찰개혁 하자'와 '저지하자'가 충돌하고 있는 현장에, 추미애가 아니라 누가 있었어도 공격받았을 것이다. 추미애 캐릭터의 문제는 아니다"라고 강조했다.

이날 함께 출연한 하태경 국민의힘 의원은 이같은 정 의원의 발언에 대해 "민주당 내에서도 추 장관의 본질과 실체를 알아가고 있다고 본다"며 "국민의힘에 빗대서 (추 장관은) '친문의 힘'이 아니라 '친문의 짐'이다라는 게 명백해지고 있다"라고 강하게 비판했다.

하 의원은 "민주당 안에서도 반대 목소리가 높아질 거라고 본다. 추 장관의 행태는 윤석열 검찰총장 지렛대로 자기 정치 잇속을 채우는 것"이라며 "문제가 아직 확인된 게 하나도 없는데도 각만 먼저 세우는 식으로 하니까 계속 헛발질의 연속"이라고 지적했다.

이어 "추 장관에 대한 여론은 갈수록 안 좋아지고 그걸 감싸는 민주당과 문재인 정권에 대한 여론도 안 좋아진다. 단 윤 총장과 각 세우는 추 장관은 계속 언론을 타면서 친문 지지자들 지지는 높아진다"고 주장했다.

그러면서 "그런데 아주 협소한 지지고, 경선에서는 이길 수 있지만, 본선에서는 필패하는 그런 협소한 지지"라며 "때문에 민주당 안에서도 폭넓게 생각하는 사람들이 있어서 이제 제가 볼 때는 정신을 차려야 한다. 아니면 같이 주가 떨어진다"고 덧붙였다.

하 의원은 "우리한테 지금 제일 좋은 보궐선거 상대가 서울 추미애, 부산 조국이다"라고 했다.

이어 "우리 측 입장에서는 아무래도 중도성이 높은 후보가 제일 힘들다. 예를 들어 금태섭 같은 후보가 나왔다면 우리는 정말 힘들다"며 "그런데 민주당 분위기가 중도확장성이 높은 후보는 스스로 배척해 주니까 우리는 얼마나 고맙겠나"라고 꼬집었다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr