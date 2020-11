미, 북ICBM 겨냥 첫 해상요격시험 성공

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]미국이 해군 함정에서 모의 대륙간탄도미사일(ICBM)을 격추하는 시험에 성공했다. 해상에서 발사된 요격기를 통해 ICBM을 격추한 것은 이번이 처음이다. 이에 대해 외신들은 북한의 ICBM 발사 위협에 대비하기 위한 것이라는 평가를 내놓았다.

17일(현지시간) 미국 미사일방어청(MDA)은 이지스 탄도미사일 방어시스템 장비가 장착된 미 해군 구축함 '존 핀'(DDG-113)에서 요격 미사일인 'SM-3 블록 2A'를 발사해 ICBM을 격추했다고 밝혔다. 이번 시험에 동원된 모의ICBM은 남태평양 마셜군도에 있는 콰절레인 환초의 로널드 레이건 탄도미사일 방어시험장에서 하와이 북동쪽 해역을 향해 발사됐다. 하와이를 ICBM 공격에서 보호하기 위한 목적으로 진행됐다.

존 핀 구축함은 ICBM의 궤적 자료를 입수한 뒤 SM-3 블록 2A를 발사해 이 ICBM을 우주 공간에서 격추했다. FTM-44로 명명된 이 시험은 지난 5월 실시될 예정이었지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 탓에 연기됐다. 그동안 미국은 ICBM 격추 시험을 알래스카와 캘리포니아 기지 등에 설치된 지상 기반 요격기를 사용해 왔다.

MDA는 이번 시험에 대해 의회가 올해 말까지 요구한 SM-3 블록 2A의 ICBM 위협에 대한 대응 능력을 충족했다고 설명했다. SM-3 블록 2A는 원래 중거리탄도미사일(IRBM) 위협에 대응하기 위해 만들어졌다. 존 힐 미사일방어청장은 "이번 시험 결과가 믿을 수 없는 성취이자 중요한 이정표"라며 "해상 기반 요격 시스템이 예상치 못한 미사일 위협에 대항하는 대비책을 제공할 것"이라고 평가했다.

AP통신은 힐 청장이 위협 대상 국가 이름을 구체적으로 거론하지 않았지만 북한이 미국의 주된 우려라고 평가했다. AP는 "미국이 수십년간 미사일 방어시스템 구축에 속도를 내려고 한 주요한 이유는 북한의 ICBM과 핵무기 개발 때문"이라며 이번 요격 시험 성공이 북한의 특별한관심을 끌 것 같다고 분석했다. 폭스뉴스도 "북한과 중국, 러시아의 핵무력이 계속 커짐에 따라 미군은 지상과 해상에서 미사일 방어 요격기 능력을 증강하기 위해 경쟁해 왔다"고 전했다. 북한은 지난달 10일 노동창 창건 75주년을 맞아 진행한 열병식에서 기존 화성-15형보다 길이가 2m 이상 늘어난 신형 ICBM을 비롯해 탄도미사일 9종 76대의 최대 규모 미사일을 공개했다.

한편 미국 상원 세출위원회는 최근 ICBM 공격에 대응하기 위한 미사일 방어망 확충 예산을 증액했다. 지난 12일 자유아시아방송(RFA)에 따르면 세출위는 2021회계연도 예산에 대한 지출승인법안에서 미사일방어청(MDA)에 책정된 예산은 102억3000만 달러로 MDA가 의회에 요청했던 금액보다 11억 달러 늘어났다. 세부적으로는 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드) 포대에 3억1960만 달러, 지상기반 미사일 요격 시스템(GMA)에는 4억5000만 달러가 배정됐다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr