대상, 글로벌 SNS 채널 론칭…한식 가치 전세계 전파

[아시아경제 최신혜 기자] 대상이 온택트 시대를 맞아 글로벌 공용 소셜네트워크서비스(SNS) 채널 'Ask Savorista'를 개설했다고 18일 밝혔다. 한류의 영향으로 ‘한식’을 즐기는 해외 소비자가 늘고 있는 가운데, 글로벌 온라인 플랫폼을 적극 활용해 한식의 가치를 전파하고, 소비자들과의 소통을 강화하겠다는 취지다.

'Ask Savorista'라는 채널명은 ‘savory(맛좋은, 풍미 있는)’라는 단어에서 착안한 것으로, 한국 음식의 다양한 맛과 조리법을 널리 알리겠다는 포부를 담았다. 대상은 유튜브와 인스타그램에 채널을 개설하고, 차별화된 브랜드 메시지를 전달하기 위해 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다. 향후 공용 채널인 'Ask Savorista'의 콘텐츠를 통해 각 지사의 SNS 계정을 연결, 전 채널을 효율적으로 운영해 나갈 계획이다.

주요 콘텐츠는 K푸드 시장을 주도하는 대상의 김치, 고추장 등을 비롯해 각종 소스류, 김, 홍초, 편의식 등 다양한 제품군을 활용한 레시피 영상들로 구성됐다.

우선, 매운맛에 익숙하지 않은 해외 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있는 ‘김치 맥앤치즈’ 레시피에는 종가집 ‘포기김치’와 ‘맛김치’를 활용했으며, 김치의 매운맛과 짠맛, 단맛, 신맛을 골고루 느낄 수 있는 ‘김치 와플 팬케이크’ 레시피에는 ‘종가집 김치전 믹스’를 사용했다. 대상의 글로벌 브랜드 ‘청정원 오푸드’에서 출시한 ‘내추럴고추장’을 활용, 닭날개에 고추장 특유의 감칠맛을 더한 ‘고추장 허니 윙’ 레시피도 눈길을 끈다.

글로벌 소비자들의 입맛을 고려한 이색 조합도 선보이고 있다. 매콤달콤한 ‘김치 살사’, ‘고추장 살사’를 나초 디핑 소스로 활용하거나, 한식 양념장의 정통성을 살린 ‘소불고기 양념’, ‘돼지불고기 양념’으로 색다른 바비큐를 즐기는 등 다양한 시도가 돋보인다. 또한, 새콤한 홍초에 탱글탱글한 홍초 젤리를 더한 에이드, 올리브유 김을 토핑으로 얹은 김치볶음밥 등 일상에서 맛있게 즐길 수 있는 메뉴도 준비했다.

자세한 내용은 유튜브 및 인스타그램 내 'Ask Savorista’ 채널에서 확인할 수 있다.

대상 관계자는 “비대면 트렌드에 따라 각광받고 있는 온라인 플랫폼을 활용해 K푸드의 맛과 가치를 알리고자 글로벌 공용 SNS 채널을 론칭하게 됐다"며 "새롭게 선보인 ‘Ask Savorista’ 채널이 소비자들과의 양방향 소통 창구로 자리매김할 수 있도록 유용하고 흥미로운 콘텐츠를 지속 공유할 예정"이라고 말했다.

