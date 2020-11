신세계푸드, 연말 앞두고 '온라인 전용 케이크' 라인업 확대

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 케이크 판매 최대 성수기인 연말을 앞두고 온라인 전용 냉동 케이크 라인업을 확대하며 시장 공략에 나섰다고 18일 밝혔다.

신세계푸드는 최근 집에서 디저트를 즐기는 20~30대 홈디저트족의 증가세에 주목했다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 연말 모바일 선물하기나 온라인 쇼핑을 통해 케이크를 선물하거나 주문하는 소비자가 더욱 늘 것으로 예상했다. 5종이었던 베키아에누보 냉동 케이크 라인업에 신제품 2종을 추가하며 연말 케이크 시장 공략에 나선 것이다.

이번에 출시된 ‘베키아에누보 디아볼 쇼콜라 케이크’는 100년 전통의 프랑스 대표 초콜릿 브랜드 발로나의 다크 초콜릿을 사용해 쫀득하고 진한 초콜릿 풍미를 가득 느낄 수 있는 것이 특징이다. 케이크 시트는 발로나 에콰토리얼누아(카카오 함량 55%)를 넣어 구워내 묵직한 식감과 당도, 산미의 균형이 조화롭다. 여기에 케이크 전체를 발로나 초콜릿의 베스트 라인업 중 하나인 과나하(카카오 함량 70%)로 코팅해 깊은 초콜릿 맛을 느낄 수 있다.

‘베키아에누보 롤 크레페 케이크’는 정성스러운 수제공법으로 겹겹이 말아서 만든 롤 형태의 케이크로 이탈리아 오리지널 마스카포네 치즈를 사용해 깔끔하고 부드러운 식감이다. 플레인, 초코, 딸기, 녹차 등 4가지 맛이 1세트로 구성됐다. 특히 베키아에누보 롤 크레페 케이크는 지난 9월 카카오 메이커스 크라우딩 펀드를 통해 목표금액의 165%를 달성하며 소비자로부터 맛과 품질을 검증 받았다.

베키아에누보 디아볼 쇼콜라 케이크는 카카오톡 선물하기, 쿠팡, 11번가 등에서, 롤 크레페 케이크는 카카오톡 선물하기에서 판매되며 가격은 각각 3만2900원(400g), 2만5900원(110g X 4개)이다.

