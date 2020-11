[클릭 e종목]"롯데정보통신, 클라우드 확장·한국판 뉴딜 수혜 전망"

IBK투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 5만원 제시…18일 종가 3만6850원

[아시아경제 금보령 기자] 내년이 롯데정보통신에게는 도약의 시기라는 분석이 나왔다.

18일 IBK투자증권에 따르면 롯데정보통신은 클라우드 확장, 한국판 뉴딜 및 그룹사의 디지털 전환 관련 투자 수혜가 전망된다.

이승훈 IBK투자증권 연구원은 "우선 클라우드 관련 매출은 내년 약 2200억원으로 올해 매출 대비 24% 증가할 것으로 예상된다. 그룹사의 L.클라우드와 클라우드 관련된 소프트웨어 매출이 약 1200억원, 3개의 IDC(Internet Data Center)에서 약 1000억원의 매출이 발생할 것"이라며 "올해 말 4센터가 완공되면 내년 관련 매출액이 85억원 이상, 그룹사의 클라우드 전환율 상승에 따라 관련 매출 150억원 이상이 추가될 것으로 예상된다"고 설명했다.

정부의 한국판 뉴딜 사업 관련 수주도 늘어날 것으로 기대된다. 그룹사의 유통 빅데이터를 기반으로 데이터댐 사업 정부 인공지능(AI) 학습데이터 구축사업 및 스마트의료 인프라, 스마트단말 도입 관련 추가 사업 등으로 외형 성장이 전망되고 있다.

IBK투자증권은 롯데정보통신 롯데정보통신 286940 | 코스피 증권정보 현재가 36,850 전일대비 350 등락률 -0.94% 거래량 32,625 전일가 37,200 2020.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데정보통신, 3Q 영업익 106억…전년比 93.5%↑롯데의 빅데이터 브레인…TF장 윤영선 상무는 누구KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 close 의 내년 매출액을 1조원, 영업이익을 589억원으로 추정하고 있다. 전년 대비 각각 14.1%, 23.5% 증가하는 수치다. 이 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 그룹 관계사의 실적이 둔화되면서 투자가 위축되었으나 전사적으로 디지털 경쟁력 강화 의지는 더욱 명확해졌다"며 "그룹사의 디지털 경쟁력 강화를 위한 투자가 확대될 것으로 보인다"고 말했다.

IBK투자증권은 롯데정보통신에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 5만원을 제시했다. 전일 종가는 3만6850원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr