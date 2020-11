관악구, 안전한 도시 만들기 5개년 계획 수립

범죄예방 인프라 확충, 안전한 도시공간 조성, 안전문화 확산, 민?관참여&협력 강화...4대 정책목표, 10개 추진과제, 26개 사업 추진, 향후 5년간 179억 투입...전국 최초 유관기관인 경찰서와 협력 범죄 예방 안전정책 중장기 실천 계획 수립

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 여성, 노인 등 범죄취약 계층을 비롯한 모든 구민이 범죄, 사고위험 등 모든 불안 요소로부터 안심하고 생활하는 안전한 도시를 만들기 위한 5개년 계획을 수립했다.

관악구는 1인 가구(58.1%) 및 여성 1인 가구 비율(27.4%)이 전국에서 가장 높고 최근 지역사회 내 성범죄 및 주거침입의 증가 등 지역여건의 변화에 선제적으로 대응을 나선 것이다.

개별적으로 추진하던 안전 관련 사업을 하나로 모아 중장기 범죄 예방 안전사업 로드맵을 마련하고 경찰서, 지역주민 등 민·관·경의 유기적 참여와 협력 강화를 통해 생활 속 안전이 보장되는 안전도시 조성에 목표를 두고 있다.

구는 사각지대 없는 촘촘한 범죄 예방 계획을 마련하고자 지난 6월 구청 6개 실무부서와 관악경찰서로 구성된 ‘범죄 없는 안전도시 조성 추진단(TF)’을 운영, ▲여성안전 및 범죄예방 사업 의제 발굴 ▲지역 안전실태 모니터링 ▲범죄취약계층 심층조사 ▲지역 특성에 기인한 범죄유발 요인 분석 등을 진행했다.

‘생활 속 안전이 구현되는 범죄 청정 도시 관악’이라는 비전 아래 2025년까지 179억 원의 예산을 투입해 ▲범죄예방 인프라 확충 ▲안전한 도시공간 조성 ▲안전의식 제고 및 문화 확산 ▲참여와 협력 강화 4대 정책목표, 10개 추진과제, 26개 세부사업을 추진한다.

먼저 여성 1인 가구 2500세대 안심홈세트, 여성 1인 점포 250개소 안심벨 설치, 실시간 정보연계가 가능한 지능형 CCTV 173개소 설치, 불법촬영카메라 자가점검장비 서비스 확대 등 촘촘한 범죄 예방 인프라 환경을 구축한다.

안전한 도시공간 조성을 목표로 범죄예방 디자인을 적용한 안심골목길 27개소 추가 조성·정비, 여성안심귀갓길 21개 전면 보수, 보안등 1500개 신설·정비, CCTV 결합 보안등 점멸기 1200개소 확대 설치 등 구민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시공간을 마련한다.

지역사회 내 1인 가구 간 네크워크를 강화하기 위해 ‘우리동네 여성안전 반상회’를 전 동으로 확대하고 안전이 하나의 문화로 정착할 수 있도록 찾아가는 폭력예방 교육과 범죄예방 카드뉴스 배포 등 안전의식 제고 및 문화 확산도 실시한다.

지역사회 안전문제의 긴밀한 공동 대응을 위해 유관기관인 관악경찰서와 상시 소통 협업 체계를 구축하고 학교, 병원 등 관련기관 간 상호 협력 체계도 강화해 나갈 계획이다. 또한 자율방범대, 아동·여성안전 지역연대 운영 등 주민과 함께 하는 공동체 치안활동도 확대 운영한다.

박준희 구청장은 “최근 사회의 급변에 따라 여성, 노인, 외국인, 저소득층 등 사회적 약자의 안전을 도모할 수 있는 광범위하면서도 섬세한 치안정책이 요구되며, 이는 비단 경찰만의 일이 아니라 지역사회 구성원이 함께 해결해 나가야할 과제”라며 “여성 등 범죄 피해 취약계층의 안전이 획기적으로 개선될 수 있도록 ‘범죄 없는 안전도시 5개년 계획’ 실행에 모든 행정력을 집중하겠다“고 밝혔다.

