무협, '두바이 전시·수출 화상 상담회' 성료

[아시아경제 황윤주 기자] 무역협회가 두바이와 서울 양 지역에서 동시 개최한 온-오프라인 전시 상담회가 성공적으로 막을 내렸다.

한국무역협회는 중소벤처기업부와 공동으로 지난 10일부터 나흘간 두바이 어드레스 두바이마리나 호텔과 서울 코엑스에서 '한국 유망소비재 기업 두바이 전시·수출 화상 상담회'를 개최했다.

3일간 이어진 기업 간(B2B) 화상상담회에는 국가대표 공동브랜드 '브랜드K'기업 등 뷰티·패션·생활소비재 분야 국내 50개사와 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아·쿠웨이트 등 중동 9개국 바이어 197개사가 참가해 639건, 1487만 달러 규모의 상담이 이뤄졌다. 특히 상담의 절반 이상은 바이어가 현장에서 제품 샘플을 직접 확인한 후 매칭을 요청해 진행돼 이번 상담에서 바로 계약 체결까지 논의하는 기업들도 속속 나왔다.

패션 마스크를 수출하는 오정교 아테나이엑스의 대표는 "UAE 바이어와 상담이 원활히 진행돼 3만 달러 수출 계약 마무리 단계에 이르렀고 11월 말까지 마스크 1만 장을 초도물량으로 보내기로 했다"며 "이외에도 지금 몇몇 바이어와 수출 협의가 오가고 있어 아주 만족스럽다"고 말했다.

정철현 엔트레이드 대표는 "이번 상담회에서 판매 독점권을 요구하는 바이어를 만나는 등 좋은 성과를 얻었다"며 "다음 주부터 후속 미팅을 통해 구체적인 계약을 협의할 것"이라고 전했다.

목 부위 마스크팩을 주력 상품으로 하는 트레이드웨이브는 아마존 UAE와 내년 1월 아마존 온라인 입점을 목표로 연말까지 세부적인 계약 조건을 협의하기로 했다. 화장품 수출기업 수아내추럴은 현지 대형 유통 바이어인 샤라프 DG의 온라인 쇼핑몰과 베잇 알 아랍의 오프라인 쇼핑몰 뷰티샵 입점을 논의하는 등 좋은 소식이 이어졌다.

마지막 날에는 메이크업 쇼, 인플루언서 라이브 방송, 한국 기업과 즉석 구매상담 등 바이어 뿐만 아니라 일반 소비자들도 한국 제품을 직접 경험해볼 수 있는 다양한 판촉행사도 함께 진행했다. 현지 방역 지침에 따라 제한된 인원만 입장이 가능했음에도 불구하고 하루 동안 335명이 방문하는 등 뜨거운 관심을 받았다.

뿐만 아니라 협회는 이번 행사를 위해 20명의 인플루언서와 행사 및 참가기업 제품 사전 홍보를 1개월간 진행했고 참가기업 제품 소개 페이지도 제작했으며 페이스북을 통해 중동 소비자 175만여 명에게 홍보했다.

