한국과 대만 자폐성 장애 작가들 교류전 열려

'세상의 다리' (The Bridge of The World)

전시날짜 : 2020. 11.13 ~11.30

전시장소 : 블루원 갤러리 (서울시 종로구 인사동5길 15-1)...안윤모와 세계 자폐성 장애 친구들과 함께하는 프로젝트

리랜드 리(대만), 예수와 나, 2020

[아시아경제 박종일 기자] 지난 2010년부터 자폐성 장애 작가들과 함께 국내투어는 물론 뉴욕 현대미술관과 유럽의 보자 아트 센터 그리고 아프리카와 아시아 등에서 월드투어를 진행해오고 있는 중견작가 안윤모(57)가 코로나 유행으로 위축된 미술 분야에서 상대적으로 더 열악한 환경에 있는 자폐성 장애 작가들을 위해서 온라인과 오프라인으로 동시에 기획한 전시이다.

세상 사람들과의 그림을 통한 소통의 기회를 다시 추진하기 위해서 마련된 이번 프로젝트는 '세상의 다리'라는 제목으로 11월13일부터 30일까지 서울 인사동 블루원 갤러리에서 열린다.

이번 전시는 특별히 대만 자폐성 장애 작가들과 우리나라 자폐성 작가들이 함께 하는 교류전시다. 비대면 사회적 분위기 속 진행 되는 전시의 한 형태로서 홈페이지 제작 후 영상과 작품을 함께 온라인 전시를 한다. 작품 제작과정을 담은 이야기 있는 영상도 함께 제작하고 전시가 끝난 후에도 홈페이지 등을 통해서 작가와 작품을 소개하는 등 지속적인 활동을 할 예정이다.

이번 전시에는 계인호, 김세중, 김태영, 이병찬, 조재현, 치량 유(대만), 리랜드 리 (대만) 등 모두 7명의 자폐성 장애 작가들의 회화 작품 30여점이 소개될 예정이다.

이번에 소개될 작가들은 그동안 작가 안윤모와 오랫동안 함께 작업과 전시를 해왔던 작가들로 구성, 대만의 자폐성 장애 작가들은 대만에서 활발하게 활동 중인 작가들로서 대만 샤오롱 파크 미술관의 추천으로 선정된 작가들이다.

우리나라를 시작으로 각 나라에서 다양한 국적의 자폐성 장애 작가들이 <세상의 다리> 프로젝트를 통해서 함께 교류할 수 있는 지속적인 기회가 될 이번 전시 프로젝트는 매년 격년제로 다양한 국적의 자폐성 장애 작가들이 함께하는 전시로 확대될 예정이다.

이병찬 '행복한 요리사'

작가소개

계인호 : 자폐성 장애 1급, 개인전 2회, 국내외 그룹전 50여회

김세중 : 자폐성 장애 1급, 2인전 1회, 국내외 그룹전 50여회

김태영 : 자폐성 장애 1급, 개인전 2회, 국내외 그룹전 50여회

치량 유(대만) : 자폐성 장애 2급, 개이전 3회, 그룹전 30여회

이병찬 : 자폐성 장애 1급, 개인전 1회, 국내외 그룹전 50여회

조재현 : 자폐성 장애 1급, 개인전 1회, 국내외 그룹전 50여회

리랜드 리 (대만) 자폐성 장애 2급, 개인전 5회, 그룹전 30여회

YAP YUN MO AHN AUTISM PROJECT...안윤모와 세계 자폐성 장애 친구들과 함께하는 프로젝트

YAP은 작가 안윤모와 미술에 재능을 가진 자폐성 장애 작가들과 그들의 가족 그리고 자폐성 장애에 관심을 가진 사람들이 2010년도에 자폐증의 특성상 언어적 소통의 한계를 그림을 통해서 세상과의 소통을 추구하기 위한 목적으로 설립됐다.

작가 안윤모와 세계 자폐성 장애 친구들과 함께하는 다양한 프로젝트를 통해 한국의 장애인들과 유사장애를 가진 세계 여러 어린이 청소년들이 예술을 통한 도전, 꿈과 희망의 메시지를 나누고, 세계의 문화예술과 교류하며, 서로 다른 언어와 종교, 그리고 인종을 초월한 인류애를 실현하는데 작은 계기가 되기를 추구한다.

자폐성 장애 친구들에게 그림이란 자신을 표현하는 수단이며 세상과의 소통이다. 이들만이 표현해 낼 수 있는 아름답고 솔직한 그림 이야기를 많은 사람들에게 전해 줄 수 있는 기회를 주고, 예술적인 측면에서 새롭게 조명 할 수 있는 기회를 만들고자 한다.

전 세계 자폐성 장애 친구들과 작가 안윤모와 함께하는 다양한 프로젝트들은 지구촌에 있는 수십만 혹은 수백만의 유사 장애인들과 어린이 청소년들의 참여로 완성이 되는 프로젝트로서 전 세계인들과 공유할 수 있는 최대의 미술 설치물이자 따듯한 희망의 메신저가 될 것이다. 따라서 세계인들에게 이들의 작품을 통해서 인종과 언어 그리고 장애와 비장애인의 차별이 없고, 서로 소통하는 따듯한 세상이 되기를 바란다.

YAP 주요 프로젝트:

(베이징, 파리, 브르쉘, 발리, 대만, 자카르타, 이디오피아, 케냐, 태국, 뉴욕 등)

2020 나비가 되다, 샤오롱 파크 미술관, 타이난, 대만

2019 나비가 되다, KCC, 하노이, 베트남

2018 나비가 되다, 커넥트, 가브리엘 나현 커뮤니티 센타, 나이로비, 케냐, 아프리카

2017 나비가 되다 / APS, 홍콩 2017 AFA Gallery / 이디오피아, 아프리카

2014 월드투어 프로젝트-나비가 되다 / 유엔 유럽본부, 보자르 아트센터, 브르쉘, 유럽

2014 안윤모 월드투어 프로젝트-나비가 되다 / 베레리 굿맨 갤러리, 록펠러 프리저브

퀸즈 뮤지움, 포트 어써리티 터미널 윈도우, 뉴욕 현대미술관 MOMA / 뉴욕

2003-2012 발달장애 친구들과 함께하는 안윤모 전국투어 프로젝트 / 제주 현대미술관, 아트원 갤러리 外

안윤모 (YUN MO AHN) 작가는 홍익대와 뉴욕시립대 대학원 에서 공부, 일상을 소재로 작업한다. 지금까지 뉴욕과 유럽등 국내외에서 80회의 개인전을 가졌고, 18년 전 부터 시작된 자폐성 장애 친구들과 함께 하는 프로젝트를 진행 중에 있다. 월드투어 프로젝트-'나비가 되다', 전국 투어프로젝트-'아름다운 그림여행' 등 프로젝트를 국내는 물론 뉴욕현대 미술관, 퀸즈 뮤지움, 보자르 아트센터 등 뉴욕과 유럽, 아시아, 아프리카 에서 수많은 전시를 기획하고, 진행, 국내외에서 1350여회의 단체 기획, 아트페어 등에 출품했다.

그의 작품은 인간 내면에 대한 이해와 표현으로 지극히 따뜻하다. 의인화한 동물을 등장시켜 해학과 웃음이 따르는 작가의 작품은 삶을 한 발작쯤 떨어져 관조하게 한다. 현대의 우화처럼 감각적이면서도 친근하게 우리들에게 다가온다.

치량 유 (대만), 연회, 2020

박종일 기자 dream@asiae.co.kr





